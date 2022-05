Recuerdan a Page que Castilla-La Mancha es la región donde más han subido los precios y la comunidad con la vida más “cara” de toda España

Piden a Page que tenga valentía para debatir con el presidente Paco Núñez y tratar el tema que más le preocupa en estos momentos a los ciudadanos, los impuestos y los precios desorbitados

domingo 22 de mayo de 2022 , 19:09h

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que cada vez que Page se niega a debatir con el presidente Paco Núñez sobre una bajada de impuestos en nuestra tierra, provoca que los castellanomanchegos “sean más pobres”.



Así se ha pronunciado Agudo, en Orgaz, (Toledo), donde ha asegurado que la “cobardía” de Page de no querer “medirse” en un debate público en las Cortes Regionales o en la televisión con el presidente Paco Núñez, convierte a los “ciudadanos más pobres”, siendo esta región la comunidad con mayor inflación, donde más han subido los precios y la más cara de toda España.



Una “cobardía”, - ha indicado-, que no demuestran otros presidentes autonómicos del Partido Popular, ya que, están demostrando que, bajando impuestos se crea más empleo, más riqueza y un mayor consumo familiar.



En este sentido, ha puesto como ejemplo la buena gestión de Juanma Moreno en Andalucía que ha bajado hasta cinco tipos de impuestos y se ha convertido en una de las regiones más competitivas y una de las que más crece de toda España, junto a la Comunidad de Madrid frente a la “nefasta gestión de Page en Castilla-La Mancha”.



Advierte que hay 33.114 mil pacientes más esperando para una operación que cuando gobernaba el PP



Una “cobardía” de Page -, ha insistido-, que “no tiene” a la hora de manipular los datos de listas de espera sanitarias. Por eso, Agudo ha pedido a Page que sea “más valiente” y hable de lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos en estos momentos como una bajada urgente de los impuestos, teniendo en cuenta que así lo está solicitando tres de cada cuatro castellanomanchegos.



“Que no sea tan valiente en otras cosas como es manipular los datos de las listas de espera, pero que sí lo sea para debatir con el presidente Núñez sobre el modelo fiscal y económico que necesita en estos momentos nuestra región”.



Además, Page ha provocado que haya más pacientes en las listas de espera sanitarias que hace 7 años, a pesar de que “manipula” los datos, con un total de 33.114 personas esperando para una operación, “familias que viven en la incertidumbre y que Page y todo su sequito no ha sabido darles una respuesta”.



Además de esto, ha recordado que ha sido una semana “muy dura” para los bolsillos de todos los castellanomanchegos por culpa de la nefasta política económica y fiscal del Gobierno de Page, y así lo reflejan los datos de inflación, siendo nuestra región el “lugar más caro donde realizar la cesta de la compra”.



Una lamentable situación que se debe al “infierno fiscal” que ha implantado Page en Castilla-La Mancha, “el mismo” al que nos tiene condenados a todos los españoles el Gobierno de Sánchez.



Por todo lo anterior, ha exigido a Page que sea valiente y “se mida” frente al presidente Paco Núñez, porque hay que hablar de impuestos y, sobre todo, hay que tomar medidas urgentes para aliviar la economía de familias y empresas.