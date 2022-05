El PP advierte que Castilla-La Mancha, con el Gobierno de Page, es la región más "inflacionista" de toda España en la que los ciudadanos son cada día "más pobres"

viernes 13 de mayo de 2022 , 13:25h

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido hoy que nuestra comunidad, -con el Gobierno de Page-, es la región más “inflacionista” de toda España en la que los ciudadanos son cada día más pobres y donde más cara está la vida.



Así se ha pronunciado Agudo, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), tras mantener una reunión con los responsables de política provincial y municipal del PP, junto al vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local, Pedro Rollán, donde ha lamentado que la inflación regional se sitúa en el 10,4 por ciento, por encima de la media nacional, y ha denunciado que “somos la única región de toda España donde la inflación ya supera los dos dígitos”.



En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha es la región donde la vida es “más cara de toda España” y que los socialistas están consiguiendo que las familias sean “cada día más pobres”.



Así mismo, ha señalado que el PP-CLM ya advirtió hace unos meses que a los castellanomanchegos les costaba llegar a final de mes, y de que había muchas familias que tenían que elegir entre llenar el depósito de sus vehículos o pagar la factura la luz. “A este ritmo, vamos a llegar a un punto en el que no puedan hacer una cosa ni la otra”, ha indicado.



Y a todo eso hay que sumar que Page se niega a bajar los impuestos a los castellanomanchegos, una negativa sistemática cada vez que el PP-CLM lleva esta propuesta a las Cortes Regionales.



Por ello, ha denunciado que a Page “no le importa en absoluto” lo que están sufriendo miles de familias castellanomanchegas que no llegan a final de mes”, y además está demostrando que es un presidente con una total falta de humanidad y de sensibilidad a pesar de que las familias ven como cobrando lo mismo cada día les está siendo más cara la vida.



Page niega a los castellanomanchegos un Pleno monográfico para conocer el modelo fiscal de CLM



Por otra parte, ha lamentado que, -hasta una veintena de veces-, Page ha votado en contra de la propuesta de bajada de impuestos del presidente Paco Núñez, y, ha recordado, -que ayer mismo-, se debería de haber celebrado un Pleno monográfico, a propuesta el PP-CLM, para confrontar los diferentes modelos fiscales y económicos que hay en esta tierra.



Un Pleno en el que se pueda conocer lo que opina el PSOE y la propuesta de bajada de impuestos que está proponiendo el PP-CLM, pero, ayer, “por orden de Page”, se negó a todos los ciudadanos saber cuál es el modelo fiscal de Page y el modelo fiscal de Paco Núñez.



Agudo ha indicado que “no le extraña” que Page no quiera que los ciudadanos sepan su modelo económico, ya que, su modelo es el de freír a impuestos, el mismo modelo el PSOE y del Sanchismo, porque Page es “igual que Sánchez”, los dos están condenando a los españoles a un auténtico infierno fiscal.



Frente a ello, el PP representa la alternativa política y la alternativa de Gobierno “necesaria y real” que necesitan los ciudadanos de este país y de Castilla-La Mancha, pero, “no tenemos ninguna duda de que con Feijóo y Paco Núñez las cosas van a cambiar a mejor” y ya estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Por ello, el PP se presenta ante los ciudadanos como el mejor proyecto de alternativa necesaria frente a los desgobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha.



Por último, Agudo ha valorado esta reunión de trabajo “con el músculo del partido” que son nuestros alcaldes, portavoces, diputados provinciales y con las cinco direcciones del PP de la región que se ha celebrado para trabajar de la mano de la dirección nacional y conseguir un objetivo claro que es el cambio imparable que vendrá de la mano del presidente Feijóo en España y del presidente Paco Núñez en Castilla-la Mancha.