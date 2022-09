ANPE gana un recurso a la Junta en favor de los funcionario interinos y opositores de CLM

miércoles 14 de septiembre de 2022

La consejería de Educación denegó, mediante una resolución firmada por su viceconsejero, el reconocimiento, certificación y registro de la formación realizada por algunos docentes, alegando que éstos no disponían de la titulación necesaria para el acceso a la función docente.



En concreto, la resolución hacía referencia a que los aspirantes no contaban con la formación pedagógica y didáctica (Máster del profesorado) para acceder a esta profesión, y con este argumento se denegó la pertinente certificación de la formación realizada.



A pesar de que ANPE apeló a la normativa vigente, el Centro Regional de Formación del Profesorado modificó su criterio anterior y puso trabas al derecho a la formación, ofertada y realizada, en este caso, por medio de ANPE, al no expedir los certificados de formación correspondientes.



Por ello, el servicio jurídico de ANPE interpuso un recurso de alzada ante la consejera de Educación, Cultura y Deportes, que finalmente ha sido favorable a los intereses de estos docentes al lograr la certificación de dichas actividades formativas.



ANPE, sindicato mayoritario de docentes de enseñanza pública, celebra este éxito a favor de los funcionarios interinos y opositores de Castilla-La mancha, y anuncia que seguirá trabajando en la defensa de los derechos del profesorado, tanto por la vía de la negociación como por la judicial.