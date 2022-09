Trillo concluye sus Fiestas Patronales tras cinco jornadas y más de 30 actos repletos de diversión, colorido y alta participación

martes 13 de septiembre de 2022 , 19:06h

Trillo ha puesto fin a cinco días muy intensos en los que el pueblo ha recuperado el colorido y vistosidad de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Campo, después de dos años de pandemia. La alta participación en todas las actividades del programa y la ausencia de incidentes graves permiten que el Ayuntamiento de Trillo pueda realizar un balance muy positivo y satisfactorio de estas Fiestas 2022.



Las Fiestas Patronales de Trillo han terminado este domingo dejando atrás cinco días muy intensos, más de 30 actos, un gran ambiente, mucho colorido y una enorme participación. Es el resumen corto de una semana festiva esperada con muchas ganas e ilusión por parte de los trillanos, después de dos largos años de pandemia, y que se ha desarrollado de forma muy satisfactoria y positiva y sin lamentar ningún incidente grave, como valoran desde la Concejalía de Festejos responsable de su organización y desarrollo.



El concierto de Camela, el martes de la víspera, consiguió llenar el ruedo de la plaza de toros La Isla a pesar de tratarse de un día de diario. Las canciones míticas del dúo madrileño resonaron junto al río Tajo, mientras cientos de asistentes, en torno al millar, coreaban sus temas. Al día siguiente, ya el miércoles, arrancaban las Fiestas Patronales de Trillo en una plaza Mayor que escuchó el primer pregón de su actual alcalde, Jorge Peña, aunque, como él mismo reconocía, éste haya sido su tercer año como primer edil del municipio. “Éste es el tercer mes de septiembre que vivo como alcalde de este pueblo, de mi pueblo, el tercer septiembre como alcalde de Trillo, el mayor orgullo que alguien puede tener. Sin embargo, este mes de septiembre es el primero en el que voy a poder dirigirme a vosotros para deciros lo que he estado tanto tiempo esperando para deciros”, anunció el alcalde.



El de Peña fue un discurso emotivo, en el que hubo palabras de recuerdo para todos los que nos han dejado a causa de la pandemia, pero en el que también animó a los asistentes a aprovechar el momento. “Ahora estamos intentando dejar lo sucedido atrás y no nos queda otra que aprovechar al máximo, que pensar en la fragilidad de lo que tenemos y disfrutarlo, exprimirlo y vivirlo como si fuera lo último que hagamos. Es por ello que ahora sí nos encontramos en el momento perfecto para deciros lo que os tenía que decir: vamos a tener, por fin, las Fiestas Patronales que merecemos, las Fiestas Patronales que siempre queremos tener, las que Trillo se merece”, pronunció el alcalde, que arrancó los vítores y aplausos del público reunido bajo el balcón del Ayuntamiento. El improvisado pregón de una guerrera trillana y el discurso pronunciado por dos componentes de la peña Kaos, que celebraban su 20º aniversario, dieron paso al chupinazo y posterior desfile de peñas por las calles. Comenzaban así las Fiestas Patronales de Trillo 2022.



Destacan numerosos actos del programa, pero especialmente emotivos y seguidos han sido los dedicados a la Virgen del Campo, patrona del pueblo, como la misa, novena y posterior procesión por las calles de Trillo en la noche de la víspera de su fiesta, el 7 de septiembre, cuando cientos de fieles acompañaron a la imagen de la Virgen desde la parroquia hasta la plaza de la Vega, cruzando después el puente sobre el río Tajo y regresando de nuevo a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Igualmente multitudinaria fue la misa romería que tuvo lugar a mediodía del 8 de septiembre en la explanada de la ermita de la Virgen del Campo, celebrada después de que los trillanos trasladaran allí la imagen de su patrona desde Trillo, a hombros y a lo largo de unos tres kilómetros de subida, como es tradicional. El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento al completo, con el alcalde, Jorge Peña, presidiendo el acto, presenció la celebración religiosa, en la que también participó el sacerdote don Santiago Jiménez, quien hacía justo un año era nombrado Hijo Predilecto de Trillo, así como don Ángel Moreno, trillano y sacerdote de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, donde desarrolla su labor como Vicario Episcopal para la Vida Consagrada.



El lazo rosa más grande del mundo tuvo su representación en el Descenso de Barcas



El regreso del Descenso de Barcas y Estaribeles por el Tajo ha sido otro de los actos más esperados, seguidos y cuya vuelta ha resultado espectacular, junto al Concurso de Disfraces. Más de 20 estructuras zarparon de la orilla del río a la altura del restaurante Casa David, donde fueron embarcando en sus estaribeles jugadores de tenis, comecocos, piratas, legionarios, chinos, marineros, piezas de ajedrez, payasos, leones marinos, aborígenes, venecianos, corredores de encierros y demás personajes que llenaron el Tajo de color y viñetas cómicas entre salpicones, saltos y chapuzones. Incluso las Tetas de Viana, con el lazo rosa más grande del mundo ya impuesto, tuvo su representación en el certamen, alzándose con el tercer premio del concurso. El primero fue para los San Fermines flotantes de la peña El Vacío y el segundo premio, para el fabuloso Dragón Chino del Rule-Rule. Los Legionarios de las peñas Tremen2 y



Los de la Tajoná se hicieron con el cuarto premio, mientras que el Pac-Man de El Chispón quedó en quinto lugar.



De nuevo las peñas de Trillo han sido las indiscutibles protagonistas de estas Fiestas. Es por ello que, en su honor, la Concejalía de Festejos ha celebrado dos actos sólo para ellas y su disfrute: la cena de peñas, en la noche del jueves 8, y el aperitivo de peñas, a mediodía del viernes 9. Ambos momentos gozaron de gran participación, pues más de 600 peñistas se reunieron en el frontón para cenar juntos en la noche del jueves y más de 200 personas siguieron el itinerario del aperitivo del día 9, que arrancó en la peña Ramonas-Kaos y terminó, con grupo flamenco incluido, en la era de las peñas Ahí Tas Qdao y Akelarre, pasadas las cinco de la tarde.



Luz, color y mucho sonido: los momentos más espectaculares de las Fiestas



El castillo de fuegos artificiales, en la noche del 8 de septiembre, y la orquesta La Misión, en la madrugada del domingo, han sido, seguramente, los momentos más espectaculares de estas Fiestas Patronales de Trillo. Los fuegos artificiales de Pirotecnia Almudena para el día de la patrona no dejaron indiferente a nadie, a pesar de tratarse de un pueblo acostumbrado a disfrutar de grandes despliegues pirotécnicos. Fueron 98 kilos de materia reglamentada (pólvora) y 4.760 explosiones (unidades de disparo) que estructuraron un espectáculo digitalizado al 70 por ciento y que lleva muchos días de trabajo previo en ordenador para ofrecer al público formas y dibujos que observar en el cielo. En total, más de 15 minutos de tirada sin parar que dejaron con la boca abierta y sin pestañear a todos los espectadores, cientos de personas que suelen reunirse en grupos, a lo largo y ancho del pueblo, para disfrutar del espectáculo.



La orquesta La Misión no se quedó atrás en lo que a espectacularidad y a asombro se refiere. Su camión-escenario, de más de 1.000 metros cuadrados, sus enormes y altas pantallas y su despliegue de luces y sonido consiguieron atraer la atención de cientos de personas, asistentes de todas las edades, y de decenas de visitantes que disfrutaron de un espectáculo musical sin precedentes en Trillo, poniendo fin a la última noche de fiesta en la localidad.



Los festejos taurinos



No han faltado en Trillo estos días los festejos taurinos, que han gozado también de una altísima participación. Es el caso del encierro por el campo, en la tarde del día 8, en la que cientos de personas, decenas de caballos y caballistas y demás asistentes llenaron la vega que baja desde la ermita de San Martín hasta la gasolinera, a la entrada del pueblo. Por separado, cada uno de los dos astados de Toros de Fuenterroble se pasearon por huertos y caminos, para disfrute de los aficionados taurinos.



Dos encierros matutinos por las calles, seguidos de sendos encierros chicos, el divertido Gran Prix de las peñas y la novillada picada de la tarde del sábado, con toros de Enrique Ponce, han completado el cartel taurino de estas fiestas. Cabe destacar que todo lo recaudado por la venta de entradas para la novillada picada será donado a la asociación Síndrome de Cohen España (SICOES) y a su importante labor de investigación sobre esta enfermedad ultra rara.



“Había muchas ganas de unas fiestas de verdad, y se ha notado”



El concejal de Festejos en el Ayuntamiento de Trillo, Hugo Pérez, reconoce que “había muchas ganas de unas fiestas de verdad, y se ha notado en la alta participación en casi todas las actividades, desde los disfraces a las barcas, pasando por la cena y el aperitivo de peñas o los festejos taurinos”.



“Todo ha salido bien, la gente lo ha pasado fenomenal y no se han producido problemas ni incidentes, por lo que agradecemos a todos, peñistas, vecinos y visitantes, su buen comportamiento y ejemplaridad”, en palabras del concejal, quien termina agradeciendo su “esfuerzo y labor a todos y cada uno de los que han trabajado y hacen posible estas Fiestas, desde los concejales en el Ayuntamiento a los empleados municipales, pasando por la Comisión de Festejos, ambulancias y personal sanitario, Protección Civil, Guardia Civil, peñistas, vecinos, colaboradores, empresas participantes y todas las personas que arriman el hombro para que estos días todo salga bien”.