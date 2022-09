Yunquera de Henares se despide de unas completas y multitudinarias fiestas de la Virgen de La Granja

martes 20 de septiembre de 2022

Los fuegos artificiales despedían en la noche del lunes las fiestas patronales de en honor a la Virgen de La Granja en Yunquera de Henares, después de un intenso programa festivo.



Y es que, desde que estallara el chupinazo el pasado miércoles, no ha habido momento para el aburrimiento o la desidia en la localidad campiñera.



Con la Patrona siempre en el centro de todo, se vivieron con gran intensidad momentos como las Vísperas y la ofrenda floral o la solemne eucaristía y la procesión del día grande, el 15 de septiembre. Sin olvidar la celebración de la Novena previa o la misa y procesión del día 16.



Como no podía ser de otra manera en Yunquera, la Feria Taurina ha tenido una gran importancia. De esta manera, ha contado con variedad de eventos como los encierros por el recorrido de ‘El Pilón’ en las calles, o ‘La Bajada’ y los dos encierros por el campo, así como la novillada, el festival taurino de la mujer y la corrida de toros en ‘Las Traviesas’.



En cuanto a la noche, las verbenas y los ‘Terraceando’ se encargaron de poner la nota musical, a lo que se sumaron otros actos multitudinarios como la disco vaca o el nunca decepcionante concurso de disfraces.



Y por supuesto, no hay que olvidar el gran papel ejercido por las peñas. Primero, ayudando a organizar actos como los juegos, los vermús y demás iniciativas. Después, participando y dando color en todas las actividades propuestas en el programa.



Trabajo recompensado



El alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, se mostraba “muy satisfecho, porque el intenso trabajo que ha habido detrás de estas fiestas patronales se ha visto recompensado con el disfrute de nuestros vecinos, que han acudido en masa a cada uno de los actos”.



Por ello, volvía a agradecer su labor a todos los que lo han hecho posible, destacando “el esfuerzo de la Comisión de Fiestas, Protección Civil, Guardia Civil, empleados municipales, peñas, asociaciones, clubes deportivos y a todos los voluntarios que han hecho que nuestro pueblo haya tenido unas fiestas a su altura”.