Concurso del Cartel anunciador de la XXXII edición del Tenorio mendocino

lunes 05 de septiembre de 2022 , 11:54h

Ya falta muy poco para la celebración de la XXXII edición del Tenorio Mendocino, por ello queremos anunciar desde la Asociación Gentes de Guadalajara que ya se puede participar en el concurso de la realización del nuevo cartel de esta nueva edición.Los trabajos originales se presentarán, o enviarán debidamente embalados, al Teatro Buero Vallejo, C/ Cifuentes, 30, 19003 Guadalajara , a la att. de Javier Barra en días laborables de 9,00 a 14,00 horas, del 9 de julio al 9 de septiembre del 2022.Estas son las bases para la presentación de los carteles:1. PARTICIPANTES: Podrán participar cuantas personas, artistas y diseñadores interesados que lo deseen, individualmente o en equipo.2. TEMA: El asunto de las obras versará en torno a la obra de D. Juan Tenorio y/o los espacios donde se desarrolla.3. ORIGINALIDAD: Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos y sus autores serán responsables, ante la Asociación Gentes de Guadalajara y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Serán de concepción y técnica libres, siempre que sea posible su reproducción mecánica.5. PRESENTACIÓN Y FORMATO: Los carteles se presentarán montados a sangre sobre cartón pluma de 1 cm. de espesor, sin cristal protector ni marco. El formato, vertical u horizontal, será de 50 cm. por 70 cm.Los autores que opten por realizar sus obras mediante sistemas informáticos, deberán aportar una reproducción a color con las medidas y demás características anteriormente indicadas, así como el correspondiente soporte magnético con todos los ficheros necesarios para la obtención de fotolitos, una ficha técnica de los procedimientos empleados, incluyendo las fuentes utilizadas y si, fuera el caso, los originales de las imágenes digitalizadas en su formato tiff u otros.La organización exime su responsabilidad en cuanto a desperfectos o extravío de originales.6. ROTULACIÓN: Los carteles tendrán la siguiente leyenda:Guadalajara 30 y 31 de octubre de 2022Organiza: Asociación Gentes de GuadalajaraAdemás figurará el logotipo de la asociación que se podrá solicitar al siguiente correo: [email protected] 7. IDENTIFICACIÓN: Los originales incluirán en la parte trasera un lema que servirá para preservar la identidad del autor hasta el fallo del Jurado, cada concursante podrá presentar como máximo dos trabajos, con un lema diferente cada uno de ellos.Aparte, en sobre cerrado, se incluirá el nombre y apellidos de su autor o autores, domicilio, teléfono y una declaración firmada indicando que el trabajo es original e inédito. En el exterior del sobre aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo lema que figure en la obra presentada, sin constar alusión alguna que permita identificar al concursante, siendo excluido el trabajo en caso contrario.8. PREMIO: Se establece un único premio de 300 euros para el cartel ganador.El trabajo premiado quedará en propiedad exclusiva de la Asociación Gentes de Guadalajara y será reproducido para anunciar esta edición del Tenorio, con mención de su autor o autores, sin que éste o éstos reciban otra compensación económica.9. JURADO: La selección y concesión del premio del concurso, se realizará a propuesta de un Jurado que estará constituido por distintos representantes de la pintura y el diseño gráfico de nuestra ciudad, así como un representante de la Asociación Gentes de Guadalajara.El Jurado comprobará, una a una, todas las obras presentadas para verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su admisión. A continuación el Jurado valorará además de la concepción, su calidad gráfica o plástica, su eficacia anunciadora y sus condiciones de reproducción.El Jurado podrá declarar desierto el concurso, caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúna los méritos suficientes para ser premiados.Las decisiones del Jurado serán, en todo caso, inapelables y quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no previsto en estas bases.Los concursantes, por el mero hecho de participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra las resoluciones del Jurado.10.TRABAJOS NO PREMIADOS: Los carteles no premiados podrán ser recogidos o reclamados a portes debidos, previa solicitud de sus autores, a partir del 1 de octubre de 2022 y en el plazo de 30 días. Transcurrido ese plazo, la Asociación Gentes de Guadalajara procederá a destruir los trabajos no premiados.