Fernando Baraza se lleva el VI Desafío Puerta de La Alcarria en Torija

lunes 05 de septiembre de 2022 , 11:49h

Ayer se disputó la sexta prueba del Circuito MTB de Guadalajara en la localidad alcarreña de Torija, con salida y llegada a las puertas del CITUG, en la Plaza Mayor. La mañana resultó perfecta para la práctica del deporte. Con la meta en el castillo, “no podíamos tener mejor embajador para el reclamo del turismo deportivo”, afirmaba en la mañana de ayer Daniel González, director de carrera.



Con poco más de 20º C cuando el alcalde de Torija, Rubén García, acompañado por el concejal de Deportes, Luis Miguel López, y por el coordinador del circuito, Javier Fernández, daban la salida a los 220 inscritos, muy cerca del récord de participación en esta prueba, que forma parte del Circuito desde su primera edición. Eran exactamente las diez de la mañana.



Organizada por el Club Ciclista La Alcarria, de Torija, el recorrido, idéntico al de pasadas ediciones, se va convirtiendo en un clásico del deporte guadalajareño. “Alternando pistas y sendas, pretendemos que los bikers se lleven un recuerdo representativo del terreno de La Alcarria”, resumía González instantes antes de la salida. El trazado, después de salir del casco urbano, se adentraba en el monte de Valdegrudas por un tramo de senda, pensado por la organización para que la carrera pusiera a cada uno en su sitio. Sin embargo, donde verdaderamente estuvo la clave de la victoria fue en los últimos dientes de sierra, a partir del pueblo de Cañizar. Los corredores tenían que subir, de manera consecutiva, por el camino de Ciruelas, bajando por El Ardal; al vértice geodésico, y culminar con una última senda por el pinar de la umbría de Torija. Allí se decidía el pódium.



En cualquier caso, y como en cada carrera del Circuito, la organización planteó un recorrido largo, de 58,7 km , y otro corto, de 41. El desnivel positivo acumulado en el primero era de 764 metros y de 393 metros en el segundo.



La primera parte de la carrera, fundamentalmente llana, hizo la primera criba de favoritos. Y, como anticipaba la dirección de carrera, Oscar Cortés, Alejandro Gómez y Fernando Baraza dejaban el grupo en el camino de Ciruelas. Ese trío acabaría por disputarse el orden del pódium. En el vértice geodésico, Gómez y Baraza dejaban a Cortés, que, como es habitual en él, tiró de su motor de “diesel” y, sin cebarse en la persecución, logró contactar de nuevo con el dúo. En la llegada a Torija, sí perdió segundos, haciendo un meritorio tercer puesto que lleva repitiendo las tres últimas carreras.



El primero en cruzar la meta hoy ha sido Fernando Baraza (Flyz Rothar Racing Team C.D.E.) con un tiempo de 2h. 06´01”. Sin suerte esta temporada, con averías y caídas en diferentes pruebas en Madrid y Guadalajara, el de Tielmes se desquitaba en la llegada, levantando con rabia el puño. “En las dos pruebas anteriores había llegado a meta con Alex, y había perdido el sprint”, contaba Baraza. Ayer las cosas fueron diferentes. Los dos bikers llegaban de nuevo juntos al pie del castillo para jugarse el primer puesto. Después de una subida agónica, se imponía Baraza. “Una victoria, siempre gusta”, resumía el vencedor. Baraza promete volver a la carga en Peñalver (25 de septiembre).



Por su parte, Alejandro Gómez (Eload Team), que llegaba algo corto de preparación tras el verano, aseguraba haber disfrutado sobre la bicicleta, pese a haber sufrido una caída. “La carrera es muy rápida. He gastado mucho desde el principio para mantenerme en cabeza y evitar riesgos, y al final lo he pagado”, señalaba. Contento con el resultado, “he perdido al sprint, pero me voy satisfecho con el segundo puesto”, aseguraba, el pastranero mantiene el liderato del circuito en categoría senior. Gómez fue consciente hoy de que no podía ganar el sprint “casi desde el principio”, y levantó el pie. Su temporada se centra en el circuito de Guadalajara, en el que espera mantener el liderato hasta el final. “Dependo de mí mismo”, terminaba. Llegó segundo con un tiempo de 2h 06´12”. Oscar Cortés (Independiente) llegaba a meta con 2h 06´12”. “No he entrenado mucho en vacaciones, pero hoy me he encontrado muy bien”, resumía el veterano que, como siempre, tenía palabras de elogio para la organización. “Han estado de diez. Como siempre digo, mi mayor reconocimiento para los voluntarios que preparan y siguen las carreras”, terminaba.



En féminas volvía a imponerse María Sancho (Independiente), con un tiempo de 2h38´38”, como ya hiciera en Tendilla. “La carrera ha sido bastante dura. Es muy llana y había que estar constantemente a tope, pero la he disfrutado”, decía. El duro final no puso en riesgo su triunfo. “Cuando más calor ha hecho, ha sido a la llegada, que es donde estaba el desnivel. Pero a mí, me gusta subir, así que no he tenido problema”, añadía. En su duelo con Esther Tabernero por la victoria en Torija, la líder del circuito se cruzó con la ayer vencedora sólo principio. “Me pasó en los primeros kilómetros, pero recuperé la posición, y ya no la volví a ver en carrera”, explicaba en meta, teniendo igualmente palabras de elogio para la organización.



Esther Tabernero (Grand Padel) llegó finalmente segunda al castillo, con un tiempo de 2h50´17”. “No tenía buenas sensaciones. El verano ha pasado factura y María es muy buena. La carrera ha sido muy facilita, nada técnica. En este sentido, me venía bien, pero he sufrido dos “pájaras”; que he pasado como he podido, pedaleando sola. No me esperaba el segundo puesto. Me voy contenta”, añadía. Esther mantiene el maillot de líder del circuito en Féminas Senior.



Isabel Aparicio (Bike Time), fue tercera con un tiempo de 3h 07´05”. “No me he visto con posibilidades de ganar hoy. Cada una tiene su sitio, y el verano pasa factura”, decía en meta. Isabel también reconoció la labor de la organización. “La carrera estaba bien señalizada, trabajan muy bien”, opinó y anunció que correrá las tres que faltan. “Quedan las más divertidas”, en referencia a las carreras de Peñalver, Cifuentes y Sigüenza.



El alcalde de Torija, Rubén Garcia, se mostraba muy satisfecho por haber podido recuperar, tras la pandemia, este VI Desafío Puerta de La Alcarria. “Son más de 200 participantes los que han corrido hoy en Torija, en un momento especial, como es el ya próximo inicio de nuestras fiestas”, afirmaba en la mañana de ayer.



García tenía palabras de elogio para el Club Ciclistas La Alcarria, de Torija, organizador de la prueba, y también para el resto de voluntarios y profesionales implicados en el éxito final de la carrera: Protección Civil de Torija y de otras localidades y asociaciones locales. Por último, el regidor torijano también subrayaba la importancia que va adquiriendo el turismo deportivo, con un público totalmente distinto al cultural o al patrimonial. “Es importante para nuestra provincia darse a conocer también desde este punto de vista. Que la carrera salga y llegue a las puertas del CITUG siempre es una magnifica carta de presentación de nuestro pueblo. Somos la puerta de La Alcarria, tenemos un maravilloso contraste de monte, llano y casco urbano, y eso es lo que han visto hoy los ciclistas y sus familias. Estamos contentos de formar parte del circuito de la Diputación que cada año amplía a más municipios, y que nos hace visibles también desde esta perspectiva”, señaló.



Colaborando para que todo haya salido perfecto han estado todos los integrantes del Club Ciclista La Alcarria de Torija, voluntarios de Protección Civil de Torija y de Guadalajara, y el Ayuntamiento de Torija.

A la llegada de la carrera hubo refresco y un plato de pasta para todos los participantes.



La Diputación Provincial de Guadalajara ha depositado su confianza, para la coordinación del circuito, en el club Eload Training (eloadtraining.com) que ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba.



Todas las categorías



En Junior venció Roberto Fernández con un tiempo de 2h23´39”. En Sub23 volvía a imponerse Rodrigo Palomares con 2h07´35”. En senior ganó Fernando Baraza, con 2h06´01”. En Master 35, Jaime El Merabet, con 2h13´05”. En master 40, Oscar Cortés con 2h06´51”. En máster 45, Pedro Jiménez con 2h13´26”. En Máster 50, José María Santos, con 2h24´12”. En veteranos venció José Antonio Calvo con 2h19´03”. En Féminas Senior ganó María Sancho, con 2h38´38”. Y en Féminas Master ganó Mercedes Moreno, con 3h46´34”.