El pintor aloverano Miguel Ángel Rodríguez gana el XI Certamen de Pintura Rápida de Almonacid

lunes 05 de septiembre de 2022 , 11:58h

El día de ayer, con sol y algo de viento, pero sin excesivo calor, quiso respetar ayer el trabajo de los pintores en el XI Certamen de Pintura Rápida de Almonacid de Zorita, que se recuperaba tras la pandemia.



Convocado por el Ayuntamiento, en colaboración con Naturgy, repartió tres premios de 700€, 400€ y 300€.



Después del sellado del soporte, que tenía como hora límite las diez de la mañana, y como lugar el Espacio Cultural El Molino, los artistas comenzaban su trabajo, que se prolongó hasta las 18:00 horas, la hora límite para presentar los cuadros terminados.



El jurado lo integraron Lourdes Sainz Pérez, Enrique Sánchez Huerta y Rosario Toledano, los tres pintores de Almonacid y aficionados a la pintura. Los dos últimos han expuesto obra en Espacio Cultural El Molino recientemente.



Al filo de las 18:15 horas, se producía el fallo del jurado. El primer premio fue para una acuarela pintada por el pintor aloverano Miguel Ángel Rodríguez, con una original perspectiva de la calle Santa Beatriz de Silva, en el que destaca, en primer plano, la Casa Palacio de la Condesa de San Rafael, un conjunto de casa y huerto-jardín del siglo XVIII. Visiblemente satisfecho con el primer puesto, Rodríguez afirmaba que “Almonacid es un pueblo que siempre me ha acogido muy bien, con bellas imágenes para pintar”. A Miguel Ángel le llamó la atención la Casa Palacio “y su impresionante fachada, con la Puerta de Zorita al fondo” que representó en una acuarela. Eligió la luz de la mañana. “La acuarela es arriesgada, pero cunde mucho. El pintor reivindicaba también la labor de los concursos de pintura rápida como elemento promocional de la belleza de la provincia. “Son una manera magnífica de representar, desde otra perspectiva, los pueblos tan bonitos que tenemos en Guadalajara”, terminaba.



En segundo lugar quedó la pintora brasileña Cristina Pollesel. En su caso, eligió como motivo la atractiva fachada frontal de la Ermita de la Virgen de la Luz, y sus cambiantes tonos de color, que oscilan entre el ocre y el dorado, dependiendo del momento del día. La artista manifestaba ayer su alegría por la consecución del premio. Pintada “con mucho cariño”, que es el que Cristina siente por Almonacid, “desde el primer día que he venido, siempre que pinto algo de Almonacid, procuro sacarla de alguna manera porque me gusta mucho, da mucho juego pictórico”, señalaba. Ayer quiso hacer un cuadro sin muchos contrastes, presentando la Ermita “de una manera amable, con luces calientes y creo que lo he conseguido”. Cristina acumula dos premios en el certamen almorcileño, un primero y un segundo.



Tercer clasificado fue el pintor local Enrique Tellado, que precisamente expone ahora en el Espacio Cultural El Molino. Eligió un rincón estratégico de la calle Virgen de la Luz. “Paso por él muchas veces a diario, y sé que da la sombra muchas horas al día, pero es que además, cuando empieza a dar el sol, salta por encima de la primera edificación y llega a la otra, y se enciende de luz, contrastando con el resto. Ese contraste, es el que he intentado mostrar en el cuadro”, explicaba.



El certamen de pintura rápida de Almonacid ya forma parte de la programación de las fiestas patronales de la Virgen de la Luz que comienza a vivir en estos días la villa alcarreña. Fue la alcaldesa de Almonacid, Beatriz Sánchez la que dio lectura al acta, en la puerta del Ayuntamiento de Almonacid de Zorita.



Fue la alcaldesa de Almonacid, Beatriz Sánchez, la que dio lectura al acta del jurado, e hizo entrega de los premios junto al concejal Jesús Muñoz.