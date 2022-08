Arranca este viernes la operación "Retorno del verano" que prevé 149.500 desplazamientos en Guadalajara con puntos conflictivos en la A-2 y N-320

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 25 de agosto de 2022 , 18:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tráfico dispondrá de vehículos y motos sin rotular, 15 furgonetas camufladas, además de 39 drones con capacidad de denuncia



La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 821.031 desplazamientos en Castilla-La Mancha en la operación ‘Retorno del verano’ que arranca este viernes, 26 de agosto, y que permanecerá activa hasta las 24 horas del domingo 28.



Del total de los previstos en la Comunidad autónoma, 151.500 discurrirán por Albacete; 160.800 por Ciudad Real; 154.700 por Cuenca; 149.500 por Guadalajara y 204.531 por las carreteras de la provincia de Toledo.



Las carreteras afectadas con mayor intensidad de tráfico en esta Operación son la AP-36, A-4, A-5, A-42, N-401 y CM-42 en Toledo; la AP-36, A-30, A-31, N-301 y N-430 en Albacete; en Cuenca la AP-36, A-3, A-31 y N-301; en Ciudad Real la A-4, A-43, CM-42, N-310 y N-420 y en Guadalajara, la A-2 y N-320.



PUNTOS CONFLICTIVOS Y CARRETERAS EN OBRAS

En Toledo, los puntos conflictivos están en la A-4 en Casilla de la Dolores y Ocaña; en la A-5 en Maqueda y Cazalegas, y hay obras de ejecución en CM-4171 entre los Los Navalmorales y Espinoso del Rey.



En Albacete, los puntos conflictivos están en la A-31, en el kilómetro 79,500 (variante Albacete) y 32,000 (La Roda) y está en obras la CM-412 en Elche de la Sierra en el kilómetro 229,800 al 230,200.



En Cuenca, los puntos conflictivos están en A-3/A-31 en Atalaya del Cañavate; en la A-3 Honrubia a límite con Madrid y en la N-301 en Las Pedroñeras. No hay ninguna carretera afectada por obras.



En Guadalajara, hay puntos conflictivos en A-2 y N-320 en la capital y las obras en ejecución afectan a la A-2 del kilómetro 48,000 al 49,200.



En Ciudad Real no hay puntos conflictivos ni obras en ejecución.



DATOS NACIONALES

A nivel nacional se prevén 4.890.000 desplazamientos de largo recorrido. En estos días coincidirán en carretera los desplazamientos habituales de un fin de semana de verano, con los de los ciudadanos que regresan a sus localidades de residencia tras las vacaciones.



La DGT prevé que estos movimientos se producirán especialmente el domingo 28, aunque continuarán realizándose de manera escalonada hasta el final de este mes de agosto.



Según las previsiones de tráfico, entre las 16.00 y las 22 horas de este viernes, y el sábado por la mañana, principalmente entre las 9.00 y las 13.00 horas, se producirán importantes movimientos de largo recorrido que provocarán intensidades elevadas de circulación que pueden provocar retenciones de salida de las grandes ciudades, así como en las principales vías de comunicación de acceso a zonas turísticas y de descanso, tanto de costa como de montaña. A última hora de la tarde-noche del viernes los problemas pueden localizarse en las zonas de destino.



A estos movimientos, de aquellos que empiezan ahora a sus vacaciones, se sumarán los habituales de salida por comienzo de fin de semana estival hacia las zonas de costa y segundas residencias. Además, en la tarde del sábado se podrán ya observar movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que finalizan sus vacaciones y realizan el regreso escalonado a sus lugares de residencia, pudiendo producirse intensidad circulatoria en algunos ejes viarios.



El domingo por la mañana la circulación podrá ser conflictiva en las carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas en trayectos de corto recorrido, mientras que a partir de primeras horas de la tarde —especialmente entre las 17.00 y las 23.00 horas— comenzará el retorno, tanto de los que finalizan sus vacaciones en agosto como de los que han salido a disfrutar del fin de semana, y podrán producirse incidencias con altas intensidades de tráfico en los principales ejes viarios que comunican las zonas del litoral, montaña o segunda residencia con los accesos a las grandes ciudades.



Por todo esto, la DGT recomienda como siempre planificar los viajes con antelación y, si es posible, evitar las horas más desfavorables.



DISPOSITIVO ESPECIAL

Con todo este flujo de vehículos en carretera, la DGT ha establecido una serie de medias de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico como la instalación de carriles adicionales y reversibles con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en las principales carreteras de acceso a las grandes ciudades.



Asimismo, está prevista la restricción de la circulación de vehículos de mercancías peligrosas, transporte especial y camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. También se paralizarán las obras en las carreteras y limitación a la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada.



Igualmente, se diseñarán itinerarios alternativos recomendados según origen y destino, con distancias y tiempos de recorrido y, en algunos casos evitando la zona centro, que es la que más intensidad circulatoria presenta.



A estas medidas se suman los medios humanos disponibles, entre los que se encuentran, no solo los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sino también funcionarios y personal técnico especializado de la DGT que atiende en sus siete Centros de Gestión de Tráfico, las patrullas de helicópteros y los más de 13.000 empleados de empresas de conservación y explotación del Ministerio de Fomento y del resto de titulares de la vía, así como el personal de los servicios de emergencia.



El dispositivo especial también cuenta con todos los recursos materiales de los que dispone la Dirección General de Tráfico y entre los que se encuentran los 780 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 92 son de tramo, 545 radares móviles que pueden ir embarcados en los vehículos de la ATGC, 12 helicópteros y 39 drones, 23 de ellos con capacidad de denuncia, además de 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad. La DGT dispone también de vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de vigilar cualquier infracción.