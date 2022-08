Las temperaturas estarán este viernes en Sigüenza entre 15°C y 27°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección nordeste

20ºC de mínima y 33ºC de máxima este último viernes de agosto en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para viernes es de 20ºC de mínima y 33ºC de máxima con un 31 % de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección nordeste

viernes 26 de agosto de 2022 , 06:56h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados creciendo durante las horas centrales intervalos de nubosidad de evolución, más abundantes en la mitad oriental y Montes de Toledo donde probablemente vayan acompañados de tormentas y chubascos irregularmente repartidos que no se descarta que sean puntualmente fuertes y con granizo.



En el resto de la Comunidad, aunque con menor probabilidad cuanto más hacia el suroeste, también se espera que se formen tormentas ocasionales y dispersas. Las temperaturas mínimas irán en descenso en Guadalajara, en aumento en el extremo noroeste y con pocos cambios en el resto.



Las temperaturas máximas no tendrán cambios significativos, salvo en el extremo este donde descenderán y en el extremo suroeste donde aumentarán. Soplará viento, en general flojo, de componente este tendiendo a variable durante las horas centrales con intervalos más intensos en zonas de tormenta.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33ºC en Albacete, 22 y 35ºC en Ciudad Real, 19 y 33ºC en Cuenca, 20 y 33ºC en Guadalajara y entre 22 y 36ºC en Toledo.



Adiós al calor: estas serán las temperaturas en España el fin de semana.-



El calor se despide a finales de agosto. La llegada de una DANA a España va a hacer que se formen tormentas con lluvias muy fuertes, y provocará un descenso acusado de las temperaturas el fin de semana. En varias provincias hará algunos grados menos de los habituales para la época.



Este viernes la nubosidad será abundante en Baleares, noreste peninsular, comarcas del centro y de la Comunidad Valenciana; además, podrían presentarse chubascos tormentosos localmente fuertes.



Asimismo, la bajada de temperaturas se extenderá por toda la península, a excepción de Galicia.



Fin de semana



El fin de semana estará marcado por los chubascos tormentosos, sobre todo en zonas de Baleares y la Comunidad Valenciana. En cambio, en el resto de la península estarán presentes los chubascos dispersos de menor intensidad, con poca probabilidad en el oeste.



La bajada del mercurio seguirá presente en el fin de semana, a excepción de Canarias donde no habrá cambios. Al igual que este jueves el viento soplará en el tercio norte, Ampurdán, Menorca y Canarias.



El fin de semana acabará con una "atmósfera inestable con posibilidad de que se forme una baja en capas altas sobre el Atlántico al oeste de Portugal". Los chubascos se registrarán en regiones del noreste; en cambio, el sureste tendrá cielos despejados por la mañana y nubosidad a la tarde, con posibilidad de tormentas. El domingo aumentarán levemente las temperaturas y el viento será el gran protagonista en zonas del este y el sur.



Sequía



El estado crítico de algunas cuencas debido a la sequía que se sufre en el país está causando grandes pérdidas en el sector de la ganadería debido a la falta de pastos. Además, los embalses han registrado un descenso desde la semana anterior. Los embalses tienen una capacidad de 36,88% lo que significa que ha descendido un 1,05%.



Asimismo, el verano ha estado marcado por la presencia de incendios en toda España. En este 2022 la península ha sufrido un total de 49 grandes incendios forestales; el primero del verano se registró el pasado 8 de junio y se llevó por delante 2.500 hectáreas.



"Hasta hace poco, muchas fincas estaban cultivadas o trabajadas, por lo que era más fácil extinguir los fuegos", señala el alcalde de Ferreruela de Tábara. Así, hace hincapié en que ahora muchas fincas se encuentran abandonadas por la despoblación y esto supone "un handicap a la hora de apagar cualquier incendio forestal".