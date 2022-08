Tensión entre 'okupas' y propietarios en Humanes: "Encima que están viviendo por la jeta, crean problemas"

miércoles 24 de agosto de 2022

En Humanes los 'okupas' se han apropiado de 7 portales y los vecinos calculan que en estos momentos puede haber entre 40 y 50 personas en condición de 'okupa'. Las broncas y las peleas son continuas, y los propietarios sospechan que trapichean con droga. "Están todos los días pegándose y con broncas. Encima que están aquí por la jeta, malviven y crean problemas", denuncian los residentes.



Los agentes hacen guardia casi las 24 horas del día pero reconocen que no pueden más y que no saben qué hacer porque a veces la situación llega a descontrolarse. Miguel es uno de los afectados y cuenta que los 'okupas' "maltratan las cosas". "Los trasteros están todos reventados. Hay personas que entran con sus familias. Limpiamos muchas veces porque como no lo limpies tú no lo limpia nadie. Aquí viene la gestora a arreglar cosas poco a poco, pero no nos da lo que no tienen que dar. Por ejemplo, ahora nos han puesto nuevos los buzones pero no nos han dado las llaves", detalla.



Miguel también asegura que hay casos en los que una familia 'okupa' varios pisos, hasta tres en ocasiones. "También me he enterado que hay algunos que van vendiendo las casas", añade.



Los 'okupas' han habitado residencias con piscina y además tienen enganchada la luz y el agua de forma ilegal. Espejo Público ha hablado con varios de ellos. "Vivo así porque estoy en una situación muy mala, no puedo trabajar y no tengo contrato indefinido para poder alquilar. Ahora llevo tres meses aquí", explica el morador.



Sobre las discusiones y los conflictos el 'okupa' reconoce que ocurren diariamente pero culpa de ello al resto de inquilinos 'okupas' que no "saben vivir bien". "Me he planteado irme pero no puedo alquilar", cuenta.



Otro de los problemas que aseguran los propietarios que están teniendo es que se tiran electrodomésticos por la ventana. Una versión que los propios 'okupas' han desmentido: "Eso es mentira, ¿cómo vamos a tirarlos por la ventana si no cabe? Son lavadoras que hay en el trastero que no funcionan y las sacan y las tiran fuera. Mantenemos esto muy limpio...antes estaba todavía peor", afirman.