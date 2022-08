ATENCIÓN, Sanidad retira unas pizzas de atún congeladas por la presencia de histamina que han sido distribuidas en CLM

domingo 21 de agosto de 2022 , 13:53h

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de histamina en pizzas de atún congeladas de la marca Consum, elaboradas en Italia.



La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Por ello, ha procedido a la retirada del producto de la venta y ha realizado una comunicación en su página web.



En concreto, el producto es una pizza de atún congelada de 370 gramos, marca Consum, con envase de cartón y la alerta afecta a los números de lote NE16, NE25, NE09, NF27, NF23, NG08, NB17, NB24, NC03 y NH05. Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana.



La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.



La AESAN precisa que, con la información disponible, no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta. Además, recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.