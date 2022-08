EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : Le citan para el 7 de diciembre para que le vea el oftalmólogo en el Hospital Nuestra Señora del Prado

lunes 08 de agosto de 2022 , 13:53h

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado hoy el caos que sufre la Sanidad de la región, con datos tan llamativos como que Castilla-La Mancha, según el último barómetro sanitario publicado en el junio, “ha duplicado el número de pacientes que esperan más de siete días para ser atendidos en Atención Primaria, mientras siguen sin tomarse decisiones estructurales para abordar la situación”.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Toledo, donde ha advertido que “nuestros grandes profesionales sanitarios ya no saben qué hacer para responder a la demanda asistencial que están teniendo este verano, ante la escasez de recursos que se ofrece por parte del Gobierno regional del PSOE” y “ante la desidia y el abandono del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que solo le preocupa y ocupa la propaganda y el auto bombo”.



De este modo, ha advertido que, ante esta situación, el Gobierno de Page lo que ha hecho es reducir el porcentaje de dinero asignado a la Atención Primaria. “En concreto, este año en Castilla La Mancha se va a gastar un 3,36% menos en Atención Primaria, siendo la única comunidad autónoma de toda España que ha disminuido el dinero que se destina al primer nivel asistencial de la sanidad”, ha explicado.



Situación insostenible de la Sanidad en Castilla-La Mancha



Moreno ha repasado algunos de los insostenibles problemas que sufre la Sanidad castellanomanchega, “con centros hospitalarios desbordados por el cierre de camas, urgencias hospitalarias colapsadas, operaciones que están siendo suspendidas, personas que tienen que irse a otras localidades para ser atendidas y médicos de familia que tienen que asumir la agenda de los compañeros porque no hay sustituciones”.



“Hay pacientes que no pueden solicitar una cita porque las agendas están cerradas, pacientes que son citados para una primera consulta en atención especializada para más de un año y medio, pacientes a los que se les dice que no saben cuándo se les va a poder realizar una prueba diagnóstica, pacientes que acuden a su médico especialista sin haber sido realizadas esas pruebas o pacientes, que hemos conocido en la prensa, que tienen que pedir préstamos para poder ser operados en la privada”, ha añadido.



En este sentido, ha puesto como ejemplo la situación de una persona a la que le han citado hace escasos días para el 7 de diciembre del año 2023 en oftalmología del Hospital Nuestra Señora del Prado. “Esta es la sanidad de Page y la que están padeciendo los castellanomanchegos”, ha remarcado Moreno.



El viceportavoz popular se ha mostrado sorprendido de que, ante esta situación, “lo que se le ha ocurrido a Page sea cerrar más de 200 camas hospitalarias, un porcentaje superior al del año pasado”, lo que “está originando un retraso considerable, por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas, con lo que eso puede suponer en determinadas patologías graves, que requieren una respuesta inmediata”.