Patricio denuncia que Guadalajara tiene las listas de espera más altas de CLM : En primera consulta, en Ginecología (65 días), Oftalmología (61), Psiquiatría (73), Trauma (67) y en Urología (80)

viernes 19 de agosto de 2022

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha denunciado que la sanidad de nuestra provincia “vive un momento complicado” y ha explicado que el Hospital de Guadalajara continua ocupando el segundo lugar en la región en lista de espera solo por detrás del hospital de Toledo. Además, “la Atención Primaria sigue colapsada, falta de personal, principalmente de medicina y enfermería, y no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria”.



Patricio ha hecho estas declaraciones esta mañana en rueda de prensa donde ha detallado que el Hospital de Guadalajara tiene las listas de espera más altas de la región en importantes servicios médicos como Cirugía maxilofacial, Urología, Traumatología y Angiología-Cirugía Vascular, son algunos de los servicios con más de 120 días de espera (otorrinolaringología), y los segundos en oftalmología y cirugía digestiva.



Además existen unos tiempos de espera en julio para primera consulta externa “altísimos” en las especialidades de Alergología (55 días), en Rehabilitación (52 días), en Digestivo (62 días), en Ginecología (65 días), en Oftalmología (61 días), en Psiquiatría (73 días), en Otorrinolaringología (71 días), en Trauma (67 días) y en Urología (80) días. En definitiva, “los datos oficiales publicados por la propia Consejería de Sanidad demuestran la nefasta gestión del Gobierno Emiliano García Page en materia sanitaria”.



Patricio ha lamentado que los pacientes y los profesionales sanitarios sufran directamente “la caótica gestión el Gobierno regional”, y por ello ha aprovechado para mostrar todo el apoyo y respaldo total del Partido Popular a los profesionales sanitarios de nuestra provincia”.



Por todo ello ha exigido al Gobierno socialista de García Page “la puesta en marcha de medidas para poner solución a los problemas que tiene hoy nuestra sanidad, con una actuación de choque frente a la nefasta gestión del gobierno de Page en Castilla-La Mancha”.



Problemas UVI´s Móviles y falta de personal



La portavoz provincial ha denunciado sucesos como el ocurrido el Torremocha del Campo, donde el Sescam volvió a dejar una UVI móvil sin médico el pasado martes. Estos mismos hechos ya ocurrieron el verano pasado, cuando la UVI móvil de Azuqueca de Henares también quedo sin médico durante un día entero. Patricio ha apuntado que la UVI móvil debe contar en todo momento con su dotación completa, compuesta por un médico de emergencias, un profesional de enfermería y dos técnicos de emergencias sanitarias.



Igualmente, la portavoz provincial ha asegurado que muchos pueblos de la provincia de Guadalajara se encuentran en fiestas patronales, que unido al periodo estival, “hace que tengamos mucha más población de la habitual, aumentando la presión asistencial en los centros sanitarios. Centros en los que no se están cubriendo las ausencias de los profesionales, provocando que la cobertura sanitaria se está prestando de forma irregular, afectando claramente a su calidad”.



Esta forma de gestionar de los socialistas liderados por Page, está generando que la Atención Primaria “esté colapsada”, y ha reprochado a los socialistas “que no tengan un proyecto para modernizarla ni tampoco para mejorar la Sanidad de los pueblos, falta personal e inversión en los Consultorios y en los Centros de Salud”.



En este sentido ha puesto el ejemplo del centro de salud de Cifuentes, que atiende una población de 2.766 tarjetas sanitarias distribuidas entre el centro de salud cifontino y 27 consultorios locales. “Centro de salud que continúa cerrado, incumpliendo de nuevo sus promesas de apertura”.



A su juicio, “el PSOE es especialista en mentirnos, son años de promesas incumplidas, utilizan los anuncios de infraestructuras sanitarias con fines puramente partidistas. Como el nuevo hospital de Guadalajara, el cual continúa cerrado a cal y canto. Desde el PP exigimos que dejen de mentir y jugar con la salud de los guadalajareños”.



Mientras la falta de previsión en la gestión y planificación sanitaria “es más que evidente y deficiente” en materia sanitaria, Patricio se ha preguntado dónde está Emiliano García Page. “Continúan de vacaciones olvidándose de los problemas de los castellano manchegos y menospreciando las iniciativas del Partido Popular de Castilla-La Mancha”.



El PP lucha para que los ciudadanos de nuestra región tengan un modelo sanitario de calidad



Patricio ha recordado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, propuso la planificación de un calendario de trabajo para poner en marcha un gran pacto por la Sanidad pública de Castilla-La Mancha para los próximos 10 años “con el objetivo de fortalecer y modernizar la Atención Primaria, mejorar la inversión en tecnología sanitaria, mejorar la capacidad de contratación de personal sanitario y combatir las listas de espera y poder recuperar la Carrera Profesional Sanitaria”.



La inacción de la Junta de Comunidades del socialista Page para dar respuesta a las necesidades de profesionales y pacientes “es muy preocupante”, y ha insistido en que “es vital modernizar la sanidad pública para que esté a la altura de lo que la sociedad castellano manchega se merece con un gran pacto entre colegios profesionales, sindicatos sanitarios, grupos políticos y el Gobierno regional”.