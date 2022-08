Riolobos denuncia que “en CLM estamos viendo cómo se cierran quirófanos por falta de camas, hay un total colapso en la atención primaria y la gente está en listas de esperas interminables”

jueves 04 de agosto de 2022 , 18:47h

La diputada nacional del Partido Popular, Carmen Riolobos, ha exigido hoy al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “que vuelva de inmediato de sus vacaciones pagadas en el Caribe, con todos los gastos incluidos, y se ponga al frente de la crisis sanitaria que hay en nuestra región y también del impacto sobre nuestra economía de las medidas de ahorro energético de Pedro Sánchez”.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Toledo, donde ha lamentado que “no es solo que Sánchez cada vez nos arruine más, sino que Page o no hace nada o lo empeora”, mientras ambos presidentes socialistas se van de vacaciones y siguen derrochando energía. “Exigen a los demás lo que ellos no hacen, cuando deberían empezar dando ejemplo a los ciudadanos”, ha recalcado.



Colapso de la Sanidad en Castilla-La Mancha



En lo que a la Sanidad regional se refiera, la diputada nacional del PP ha alertado de que “en Castilla-La Mancha estamos viendo cómo se cierran quirófanos por falta de camas, hay un total colapso en la atención primaria y la gente está en listas de esperas interminables porque no les operan o porque los aparatos se estropean”.



Una situación que, según Riolobos, está llevando a incontables quejas de los pacientes por lo que está ocurriendo y de los enfermeros y médicos, que están cansados de la saturación que están viviendo. Mientras Page “no solo mira a otro lado, sino que no hace caso a las propuestas de nuestro presidente regional, Paco Núñez, que plantea un pacto por la Sanidad y un plan integral de lucha contra las listas de espera”.



Impacto de las medidas de ahorro energético de Sánchez en la economía



Asimismo, sobre al plan de ahorro energético del Gobierno de Sánchez, Riolobos ha denunciado que Page, al contrario que otros muchos presidentes de comunidades autónomas, aun no se ha pronunciado sobre unas medidas “impuestas por Sánchez, sin negociarlas con nadie,” y ha advertido del impacto negativo que pueden tener sobre nuestra economía y sobre sectores cruciales de la misma.



En este sentido, ha insistido en la necesidad de que Page vuelva y se ponga a trabajar para buscar soluciones. “Que se estudie este Real Decreto desde el punto de vista administrativo y jurídico, que se estudie el impacto que va a tener en los diferentes sectores y también si puede vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma o contener alguna ilegalidad o inconstitucionalidad”, ha reclamado Riolobos.