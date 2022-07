Simón:“Y a los que pedían mi dimisión, y que acabaríamos con la tradición taurina, les invito a que en septiembre disfruten de la mejor feria que jamás se ha visto en esta ciudad”

viernes 29 de julio de 2022 , 12:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón, ha puesto hoy en su sitio “a quienes se hacen llamar los grandes defensores de la tauromaquia y que durante meses han insultado y mentido”, durante la presentación de la que “va a ser la mejor feria taurina que se ha visto en esta ciudad”



“Hoy es un gran día—ha dicho Simón—“salvo para aquellos que han estado cuestionando y poniendo en duda que se fuera a celebrar la feria taurina de Guadalajara (…); salvo para aquellos que han estado diciendo que queríamos acabar con la tradición taurina, cuando lo único que hemos hecho es trabajar con humildad para arreglar el desaguisado que ellos dejaron y sacar adelante la que como digo, va a ser la mejor feria taurina de la historia de Guadalajara”.



En este sentido, Sara Simón ha recordado que “cuando llegamos en 2019 al Ayuntamiento nos encontramos con un pliego bastante deficitario para los empresarios, que ni siquiera les cubría los eventos que se les pedía; una plaza en la que no se había invertido un céntimo de euro en los últimos doce años, y unos encierros por los que no habían apostado”.



Por eso “ a todos aquellos que hace un mes llamaban inútil a esta concejala de Festejos, me insultaron y pedían mi dimisión, les digo que en este mes de septiembre disfruten de la mejor feria taurina que jamás se ha visto en esta ciudad”.