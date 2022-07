Salinas: «Estamos tremendamente agradecidos al pueblo de Cabanillas, que se ha volcado como nunca con sus Fiestas»

lunes 25 de julio de 2022 , 17:54h

El alcalde de Cabanillas ha querido hacer este lunes un balance general del resultado de las últimas Fiestas de la localidad, celebradas entre el martes 19 y el domingo 24 de julio, y que han sido un rotundo éxito de participación en todos los eventos programados. “Puedo asegurar que acabamos de cerrar las Fiestas más multitudinarias de la historia local. La respuesta del público ha sido extraordinaria, como jamás habíamos visto, en todos los grandes eventos de la semana. Se ha notado que la gente tenía muchísimas ganas de celebrar con normalidad las Fiestas tras los dos años anteriores de vacío, y en el Equipo de Gobierno estamos tremendamente agradecidos al pueblo de Cabanillas por la respuesta que ha ofrecido”, ha dicho el primer edil.



Cabe reseñar que en las últimas horas las redes sociales municipales se han llenado de felicitaciones y agradecimientos, lo que demuestra la satisfacción general que hay en el municipio por el resultado de los festejos. “Estamos muy emocionados con la cantidad de mensajes positivos que estamos recibiendo, tanto personalmente, como por las redes. Siempre hay alguna crítica a algún aspecto concreto, claro, pero el volumen de elogios y felicitaciones que estamos recibiendo es abrumador”, señala el alcalde.



Los eventos más multitudinarios de la “Semana Grande” cabanillera han sido sin duda las tres noches de espectáculos en el Ferial, con los conciertos y verbenas de jueves, viernes y sábado. En todos ellos hubo llenazos espectaculares, con especial mención a la actuación de Fangoria el jueves, y a la fiesta “dance” del sábado. También hay que destacar que la Plaza de Toros se llenó en la noche del sábado para la “disco vaca”, hasta el punto que hubo que cerrar la entrada durante parte del festejo, para evitar que se colmataran los tendidos. Otros eventos que han tenido gran respuesta de público han sido los encierros de viernes y sábado (algo menos el domingo), a pesar del intenso calor. Y por supuesto, las comidas populares, que se abarrotaron de público para la cena de peñas, para el día de la tortilla, y especialmente para la cena final de caldereta, con más de 1.600 raciones repartidas. Todo ello sin olvidar el magnífico Desfile y Pregón de Peñas del primer día, que llenó la Plaza del Pueblo como jamás se había visto.



También ha sido muy numeroso el público que ha participado en todas las propuestas infantiles de las mañanas, y es destacable el éxito de muchas de las actividades de las peñas.



Sin incidentes graves

“Eran unas Fiestas merecidas y muy deseadas, después de tanto esfuerzo colectivo de vecinos y vecinas. Es difícil no tener un buen recuerdo de cada evento, de cada conversación y de tan buena gente con la que hemos compartido estos días”, ha señalado el alcalde en una carta que ha hecho pública. “Estoy muy orgulloso; porque han sido las fiestas más multitudinarias de nuestra historia, pero al tiempo también las más tranquilas, en las que menos incidentes ha habido de los últimos años. No se ha producido ni una sola pelea importante, al menos que haya requerido intervención policial. Y no hay ningún incidente reseñable de gravedad. Es un éxito colectivo”, comenta Salinas, quien ha querido también agradecer la implicación vecinal, en especial de las peñas y asociaciones del pueblo, que se han volcado en la organización de actividades.



El alcalde también ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo de los profesionales de la Policía Local de Cabanillas y los refuerzos de Azuqueca, de la Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno, Protección Civil, de la Comisión Taurina, y también de sus compañeros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento. En este sentido, el primer edil ha querido hacer una mención específica al trabajo de tres personas: el jefe de Protección Civil, Javier Inés; la jefa provisional de Policía Local, Mari Ángeles Rumi; y en como coordinador de todos los festejos, la labor del primer teniente, Luis Blanco, acompañado de las tres ediles que le han ayudado en Festejos, María Soria, Maricarmen Martínez y Abigail Cordero. “Han tenido días de muchas horas de trabajo, buen hacer, poco dormir, y de dedicar poco tiempo a sus familias para que nada malo ocurriese”, destaca el alcalde. Asimismo se ha querido valorar muy positivamente la respuesta diaria de los servicios de limpieza del Ayuntamiento, que han desplegado un magnífico dispositivo especial para dejar las zonas de congregación de público acondicionadas en cada madrugada.



Finalmente hay que reseñar que el Ayuntamiento ya tiene la mirada puesta en las Fiestas de 2023, y para ello esta misma mañana de lunes ha habido una reunión de valoración del Equipo de Gobierno, para comentar qué aspectos han salido mejor y cuáles cabe mejorar de cara a la próxima edición.