Los mejores temas de AC/DC, Extremoduro y Metallica, concentrados en la ribera del Tajo en una sola noche en el ‘Rock in Trillo 2022’

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 25 de julio de 2022 , 17:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El ‘Rock in Trillo’ volvió a la ribera del Tajo tras dos años de parón a causa de la pandemia. Ya sin restricciones y con muchas ganas de música y de pasarlo bien, más de 300 personas se reunieron en la plaza de toros La Isla en la madrugada del pasado domingo para disfrutar de los tributos a AC/DC, Extremoduro y Metallica. Antes, en el pase de tarde, sobre el escenario de la piscina municipal sonaron temas clásicos del rock británico, americano y español para disfrute de los asistentes.



Los mejores temas de AC/DC, Extremoduro y Metallica sonaron en la ribera del Tajo en la madrugada del pasado domingo. Los tributos a tres de los mejores grupos del rock español e internacional se dieron cita en el Rock in Trillo, que volvió después de dos años de ausencia para reunir a más de 300 personas sobre la arena de la plaza de toros La Isla y en torno a la música.



Puntuales, a las 00.30 horas los miembros del grupo Thunderstruk comenzaron su actuación por todo lo alto, con el conocidísimo tema Back in Black del grupo australiano al que tributaban, AC/DC. Tras esa primera canción y algunos ajustes de sonido, los músicos mantuvieron el nivel del concierto bien arriba hasta su término, poco más de una hora después y tras interpretar Hard as a rock, Highway to hell, You shook me all night long, TNT o Thunderstruk, entre otras.



Seguidamente, fue el turno de Bribriblibli, que consiguieron que la plaza de toros La Isla se llenara un poquito más de asistentes que, ya en su idioma, fueron coreando los temas más famosos de Extremoduro. La vereda de la puerta de atrás, So payaso, Salir, beber…, Golfa o Ama… fueron algunos de los temas que no faltaron en el repertorio tributo a la banda extremeña liderada hace años por el ahora solista Robe Iniesta.



Tras más de hora y media de actuación, pasadas las 04.00 horas comenzaba a sonar el grupo que pondría broche de oro a la noche, Black Horsemen, con su tributo a Metallica. Ya con algo menos de público en La Isla, los asistentes disfrutaron de un concierto en el que no faltaron los temas más emblemáticos de la banda estadounidense, entre otros, el archiconocido y versionado Nothing else matters.



El tributo a Metallica fue el repuesto del inicialmente previsto a Queen, que se cayó del cartel a última hora a causa de la baja médica de su cantante. Gracias a las rápidas gestiones de la empresa organizadora del evento, Pacme, pudo solventarse y completar el cartel.



El pase de tarde: rock clásico en la piscina



Antes del pase principal nocturno, y como ya ocurriera en la última edición del Rock in Trillo, la piscina municipal acogió el pase de tarde, en el que se sucedieron versiones de los temas clásicos más conocidos del rock británico, americano y español, interpretados por la banda Top 10. The Beatles, Creedence

Clearwater Revival, Neil Diamond, Eagles, George Harrison o Bon Jovi fueron algunos de los artistas versionados en medio de un gran ambiente, pues, a pesar del intenso calor, los baños refrescantes en la piscina ayudaron a sobrellevar las altas temperaturas.



Para el concejal de Festejos en el Ayuntamiento, Hugo Pérez, “recuperar el Rock in Trillo es toda una alegría, no sólo por lo mucho que esperamos este día y por lo bien que lo pasamos, sino también porque es señal de que las cosas, a nivel COVID, ya están prácticamente dentro de la normalidad, lo cual es para alegrarse y mucho”.