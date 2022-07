Guarinos: “La realidad de la sanidad de Castilla-La Mancha es muy diferente a la de los reiterados anuncios de Page. Vive en un mundo idílico muy diferente del mundo real”

lunes 25 de julio de 2022 , 18:03h

La vicesecretaria general del PP-CLM, a raíz de la visita de Emiliano García-Page a las obras del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, ha recordado al máximo responsable del Gobierno y del PSOE en la región que “su gestión sanitaria deja mucho que desear, y que la salud de los castellanomanchegos ha empeorado desde que gobierna él en nuestra tierra”.



“La sanidad está colapsada, la Atención Primaria saturada y la hospitalaria desbordada; hay falta de personal y el que hay está saturado; tenemos las peores listas de espera de España, con cifras récord para una intervención quirúrgica; la evolución del Covid19 empeora cada día que pasa; y la situación de las infraestructuras sanitarias es uno de los muchos y reiterados compromisos incumplidos de Page durante sus más de 7 años ya al frente del gobierno de la región.”



Esta es la realidad de la sanidad en Castilla-La Mancha, una sanidad que no está para desfiles de chalecos amarillos ni para “visitas políticas”, sino que necesita más compromiso y más inversión.



Guarinos ha asegurado que “Emiliano García-Page tiene abandonados a su suerte a los profesionales sanitarios y pacientes desde que es presidente de la Junta de Comunidades hace más de siete años, consiguiendo con su pésima gestión un colapso en atención primaria sin precedentes, donde las citas para el médico de cabecera se dan con más de 15 días, con profesionales saturados sin sustituciones que hacen que se les duplique el trabajo, y con una falta de inversión tecnológica alarmante que hace que se produzcan constantes averías como es el caso de la única resonancia publica del sistema en Albacete o los problemas que tienen desde enero en el servicio de neurocirugía con un microscopio quirúrgico que hace que los profesionales tengan que operar con una pantalla en negro”.



“Page está haciendo un daño irreparable al sistema de salud, en Castilla-La Mancha en general y también en la ciudad y provincia de Albacete por su pésima gestión, como así han denunciado profesionales sanitarios como el prestigioso Catedrático Emérito de Neurocirugía y Académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, Vicente Calatayud, un castellano-manchego de pro al que no le han dolido prendas en publicar su opinión y en la que ha llamado directamente “mentiroso” a Emiliano García-Page en relevantes cuestiones relativas a la sanidad en la ciudad de Albacete, indicando, además, que “miente a sabiendas”, lo que es todavía más grave”.



Guarinos se ha referido a una “realidad sanitaria muy diferente de la que forma parte de los reiterados anuncios de Page”, de quien ha dicho que “vive en un mundo idílico” muy diferente del mundo real, un “mundo de engaños constantes y mentiras permanentes que no hacen más que empeorar la gestión sanitaria y la salud de los castellanomanchegos.”



Finalmente, la vicesecretaria ha destacado que “la sanidad de Castilla-La Mancha necesita nuevos modelos de gestión que vengan a solucionar los problemas existentes ante la incapacidad manifiesta de Page, nuevos modelos de gestión que vendrán en menos de un año del PP-CLM y de Paco Núñez”.