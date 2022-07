Fundación Policía, Globalcaja y Aguas de Albacete convocan un certamen de relatos cortos de género policíaco y suspense

domingo 24 de julio de 2022 , 19:38h

La Fundación Policía Española, la Fundación Globalcaja y Aguas de Albacete han hecho pública la convocatoria del XXXII certamen literario ‘Premio de Relato Corto Policía Nacional’ y que está dotado con un premio económico de 3.000 euros, un diploma acreditativo y una estatuilla.Los relatos, adscritos al género policiaco, criminal o de suspense, deberán remitirse antes del 30 de septiembre de 2022 conforme a lo estipulado en las bases de la convocatoria que pueden ser consultadas a través de la página web www.fundacionpoliciaespanola.es , según ha informado la Policía en nota de prensa.Se trata de la XXXII edición del certamen literario ‘Premio de Relato Corto Policía Nacional’, en el que podrá participar cualquier ciudadano mayor de edad con residencia en España, con obras que pertenezcan al género policiaco, criminal o de suspense con una extensión no inferior a 15 páginas ni superior a 20.Las obras estarán escritas en lengua castellana, serán originales e inéditas, no publicadas total o parcialmente, ni galardonadas en este u otro certamen literario ni estará sujeta a compromiso alguno de edición.Aquellas personas que deseen participar en el certamen deberán enviar las obras por correo electrónico a través de dos correos electrónicos y desde una cuenta que no permita conocer, en ningún caso, la identidad del remitente y sin que el archivo adjunto exceda de 2 megabytes.