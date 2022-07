UGT gana las elecciones sindicales en la empresa de logística GXO Marchamalo que cuenta con 2.600 trabajadores

viernes 22 de julio de 2022 , 11:23h

UGT vuelve a ser la primera fuerza sindical en el Comité de Empresa de GXO en Marchamalo (Guadalajara), donde tras las elecciones celebradas la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha revalidado su posición obteniendo 6 delegados frente a los 5 de CCOO, 5 de co.bas, 5 de CSIF y 4 de CGT.



La empresa de logística GXO cuenta con una plantilla de 2.600 trabajadores/as en Marchamalo. Se trata de la nave más grande de la provincia de Guadalajara.



UGT muestra su satisfacción por los resultados cosechados y agradece la confianza depositada, una confianza que no hace más que reforzar el compromiso del sindicato con todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la logística. Un sector clave para el empleo de nuestra comunidad autónoma, y con el que el sindicato está plenamente comprometido.



Desde UGT "seguiremos luchando porque los empleos del sector de la logística sean de calidad, que disminuya la temporalidad y que no se cometan irregularidades en las contrataciones de los trabajadores y trabajadoras. Velaremos porque las empresas cumplan con la ley, y denunciaremos cualquier ejercicio que vaya en contra de los derechos de las personas trabajadoras. Otro problema que afecta en gran medida a este sector es la siniestralidad laboral. Desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras seguiremos luchando, informando y denunciando cualquier mal comportamiento que ponga en juego la salud de

los trabajadores y trabajadoras. La salud laboral es un derecho fundamental, y desde UGT no cesaremos en nuestra lucha para que así se reconozca".