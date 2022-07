Sigue la huelga en la factoría de Mercedes en Vitoria, no se retomarán las negociaciones hasta que no se desconvoquen los paros

sábado 09 de julio de 2022 , 18:50h

La planta de Mercedes Vitoria se ha vuelto a ver obligada a parar la producción por sexto día en tres semanas debido a la huelga convocada por ELA, LAB, ESK, sindicatos que han cifrado el seguimiento del paro en un 95 % como en las jornadas de paro precedentes.



Este nuevo paro se produce después de que la dirección de la factoría haya interrumpido las negociaciones con el comité para renovar el convenio colectivo hasta que no se suspendan los paros y se retome la producción de furgonetas.



Estas centrales habían convocado al resto de comité (UGT, CCOO, Ekintza y PIM), que suman la mayoría sindical, a un pleno extraordinario a primera hora de esta mañana, al que finalmente no han asistido estas cuatro centrales.



ELA, LAB y ESK han explicado que el argumento esgrimido por el resto de los sindicatos es que no han acudido por la convocatoria de huelga, por tener problemas de agenda y porque están a la espera de que la empresa dé respuesta a su propuesta de eliminar de la plataforma de negociación la sexta noche de trabajo.



Por ello, estas tres centrales acusan a la mayoría sindical de, «por enésima vez, intentar romper la dinámica protagonizada por la plantilla para tratar de ponerse una medalla que, si corresponde a alguien, es a la plantilla».



«Da igual el esfuerzo que hagamos para que el comité o una mayoría esté a la altura de lo que la plantilla demanda. Está claro que prefieren seguir como pollo sin cabeza», concluyen las tres centrales, que están a la espera de que la dirección les responda a su propuesta de mantener una reunión a principios de la próxima semana, en la que prevén convocar otros tres días de huelga de miércoles a viernes.



Estos tres sindicatos han convocado esta mañana una manifestación que partirá la Presidencia del Gobierno Vasco, recorrerá las calles de Vitoria para acabar en una concentración ante el Parlamento Vasco.