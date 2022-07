Casi 70 actos conforman el Programa de las Fiestas de Cabanillas 2022

sábado 09 de julio de 2022 , 18:35h

Tras dos años sin poder celebrarlas, este mes de julio regresan a Cabanillas del Campo sus tradicionales Fiestas de Verano, con un amplísimo programa para el disfrute de todos los vecinos y vecinas. Un total de 68 actividades conforman este año las Fiestas, que se celebrarán de martes 19 a domingo 24 de julio. El librito-programa ya puede descargarse en PDF desde la web municipal, y además será buzoneado en estos días por todos los hogares del municipio.



Aunque la «Semana Grande» comienza el martes 19 (día del desfile y pregón de peñas), en los días previos, como es habitual, ya hay algunas actividades «prefiestas» programadas, como la actuación musical de «STRAD, El violinista rebelde» (viernes 15), el festival techno «Mystic Sun Festival» del sábado 16, los clásicos Juegos Deportivos Interpeñas (sábado 16), el tradicional Concurso de Paellas (domingo 17), o el festival punk «Kaos a Kaba», que organizará la la Peña Jarra y Pedal el lunes 18. La cita con el Desfile de Peñas y el Pregón desde el balcón consistorial (este año a cargo de la Peña Fugitivos) está marcada para el martes 19 a las 21:00 horas, momento en el que comenzarán seis días de frenética actividad festiva.



«Tras superar juntos lo más duro de la crisis sanitaria, Cabanillas recupera la normalidad; y como pueblo unido nos disponemos a celebrar unas Fiestas sin duda especiales, pues son un emocionado reencuentro con la alegría y la diversión. Espero que este programa cumpla vuestras expectativas, que todo salga bien, que reine la concordia, y que minimicemos incidentes. Somos un municipio acogedor, que sabe divertirse, y seguro que también sabremos compartir nuestra alegría con las miles de personas que nos visitarán desde otras localidades», señala el alcalde, José García Salinas, en su «Saluda» del programa.







Para todos los públicos

En las casi 70 actividades previstas hay propuestas para todos los públicos y edades, dentro del consolidado modelo festivo de la localidad, con los actos en la calle, mucha presencia de propuestas infantiles, los conciertos gratuitos en el Ferial, verbenas, citas con la gastronomía popular y actividades juveniles. Se combinan como siempre las actividades que organiza directamente el Ayuntamiento, con las propuestas de las distintas asociaciones, colectivos vecinales y las peñas del municipio; peñas que este año suben en número, hasta alcanzar las 38 registradas.







Fangoria, Boikot y Abel Ramos

En cuanto a las actuaciones musicales principales, las tres grandes citas señaladas en rojo con las de las noches de jueves, viernes y sábado de Fiestas, con actuaciones en el Recinto Ferial. En la medianoche del jueves 21 al viernes 22 actuará el dúo formado por Alaska y Nacho Canut, «Fangoria» (seguido de una verbena-espectáculo con «La Misión»). Para la noche del viernes 22 al sábado 23 está programado un gran concierto de rock con el mítico grupo «Boikot» (al que seguirá una verbena con la «Orquesta Liverpool»). Y finalmente la noche del sábado sábado 23 al domingo 24 comenzará con una verbena con la «Orquesta Mandrágora», y como ya es tradicional, a partir de las 3:00 de la madrugada habrá un gran espectáculo dance, el «Platinum Festival», con el DJ Abel Ramos como cabeza de cartel.



Respecto a espectáculos taurinos, siguiendo el modelo establecido de festejos no cruentos, habrá tres sueltas de reses por el recorrido del encierro en las tardes de viernes, sábado y domingo. Los encierros de viernes y domingo serán con dos toros cada uno de la ganadería jadraqueña «Barriopedro». Para el sábado hay un encierro especial, con un toro de la ganadería Alejandro Vázquez de encaste Núñez; y otro de Peña Jara (encaste Jijona). Además hay programada una «disco vaca» en la noche del sábado al domingo, en la Plaza de Toros.



En cuanto a los eventos pensados para público infantil, son numerosas las propuestas: Circuito multiaventura, parques de hinchables, vuelos de globo cautivo, fiesta acuática en la piscina, fiesta de la espuma, distintos espectáculos infantiles (circo, música…) También hay programadas espectaculares exhibiciones deportivas, las tradicionales citas de cenas populares (como el Día de la Tortilla, la Cena de Peñas, la Cena de Jubilados, o el Día de la Caldereta), y algunos actos pensados también para los más mayores. Y por su puesto también está la enorme batería de actividades que organizan las propias peñas, con sus bailes-aperitivo, concursos, juegos, campeonatos o fiestas temáticas. Todo ello completa un programa que finalizará en la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de julio, con el Desfile de Despedida y la traca final, antes de cantar el «Pobre de mí».







Las primeras del Corredor

«Estas fiestas de Cabanillas son especiales, porque son las primeras ‘grandes’ del verano en el Corredor del Henares, y tienen un tirón enorme, especialmente entre la gente joven», señala el alcalde, José García Salinas. «Cuando surgió la pandemia se veía claro que no se podrían celebrar las Fiestas de 2020. Pero que tampoco se pudieran hacer las de 2021 sí fue un mazazo que no esperábamos, al menos al inicio de la crisis. Así que es fácil imaginar que estas de 2022 se van a coger con muchísima ilusión y ganas por parte de los vecinos y vecinas; especialmente de los peñistas. Y muy especialmente por una generación de adolescentes y jóvenes, que ahora tienen 18 o 19 años, y que realmente están ante sus primeras fiestas de verano como adultos o ‘casi adultos’, ya que el virus les arrebató las fiestas de sus 15, 16 o 17 años, y tienen muchas ganas de tomarse la revancha», comenta también el primer edil.



A juicio de Salinas, las de 2022 serán unas Fiestas multitudinarias: «Hay 5 o 6 nuevas peñas respecto a 2019, precisamente las de esos chicos y chicas más jóvenes. Y no hay nada más especial para ellos y nosotros que recuperar la normalidad del programa. Sabemos además que serán masivas porque ya en mayo pasado las Fiestas del Cristo de la Expiración superaron todas las expectativas con la respuesta de las peñas y el público en general. Así que imaginamos que ahora va a suceder lo mismo, aunque multiplicado por cuatro o cinco. Tenemos todos los dispositivos preparados para ello, y hemos hecho un trabajo muy concienzudo para potenciar la seguridad», comenta también el alcalde.







«Ponle cabeza»

En este sentido, cabe reseñar que el Ayuntamiento ha lanzado, en colaboración con el Centro Joven y el Programa de Educación de Calle, la campaña «En Fiestas, ponle cabeza», con recomendaciones sobre seguridad o consumo de alcohol y drogas. Esta campaña estará presente en el Recinto Ferial con una carpa informativa durante los días de más afluencia de público.



En este punto hay que reseñar que a lo largo de los últimos días más de 400 peñistas de la localidad han recibido una formación específica sobre seguridad, con unas charlas en las que han participado miembros de la Policía Local, Protección Civil, los educadores de calle, el coordinador del programa «Ponle Cabeza» del Centro Joven -sobre preveneción de consumo de drogas- y las trabajadoras del Centro de la Mujer. Los peñistas recibieron consejos e instrucciones para evitar conflictos, o protocolos de actuación en caso de intoxicaciones etílicas o diferentes tipos de incidentes que se pueden dar en estos festejos.



Por otro lado, y al igual que en años anteriores, también se establecerán «Puntos violeta», para la denuncia de posibles casos de acoso o agresiones sexistas. Habrá dos, gestionados por personal voluntario de Protección Civil, uno en la entrada del Ferial, y otro en el recinto interpeñas de la calle Valdemoma.



Vasos reciclados

Otras campañas de concienciación lanzadas para estos días son «La peña recicla», animando a los peñistas a hacer un correcto reciclaje de los residuos que se generen; y al igual que ya se hizo en 2019, con gran éxito, el reparto de un vaso reutilizable entre todos los peñistas, para tratar de reducir el consumo de plásticos en estos días.