Jóvenes emprendedores muestran sus proyectos de futuro en Sigüenza

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 09 de julio de 2022 , 18:32h

En la parada seguntina que ha hizo ayer el Autobús de la Repoblación en el Paseo de Los Arcos de Sigüenza, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de ADEL Sierra Norte, que recorre España con idéntico lema que la próxima feria Presura, que se va a celebrar en Sigüenza: Primavera Rural, en alusión a los proyectos que en la llamada España Vaciada nacen de los jóvenes.



El Autobús de la Repoblación ha hecho escala en Sigüenza. La iniciativa, que cuenta con la colaboración y el patrocinio de ADEL Sierra Norte, además de dar a conocer a los protagonistas de la repoblación de la comarca, ha presentado públicamente la 6ª edición de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que va a tener lugar entre los días 4 y 6 de noviembre en el Parador de Sigüenza. También la feria contará con el respaldo del Grupo de Acción Local



Presura, que nacía a iniciativa de la Asociación soriana El Hueco en 2017, como también lo es el Autobús de la Repoblación, se ha convertido en el mayor evento sobre repoblación rural de España. Este año, al igual que el Autobús, tiene como foco a la juventud rural. El evento de noviembre forma parte del programa de conmemoración del IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza. “Va ser la mejor Presura de cuantas hemos celebrado hasta ahora gracias al empeño y dedicación de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del resto de colaboradores: Hispasat, Cesce, Enisa, Tragsa, Red Rural Nacional, ADEL Sierra Norte, Fundación Oxígeno, Tierras del Cid y Sierra de la Demanda”, señala Joaquín Alcalde, director de El Hueco.



El Autobús de la Repoblación llegaba ayer a Sigüenza. Este año desde el Paseo de Los Arcos con el maravilloso fondo de la catedral y las murallas de la ciudad, se emitía en directo un programa de Presura TV, a través del Canal de YouTuBe de la Feria. Roberto Ortega, responsable de Comunicación de Presura, ha entrevistado a la alcaldesa de Sigüenza, y presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, y emprendedores que han iniciado recientemente su actividad laboral en el municipio de Sigüenza.



Merino, que ya fuera entrevistada el año pasado en el paso del Autobús de la Repoblación por la ciudad, ha afirmado que en el último año ha habido una pequeña revolución a todos los niveles en Sigüenza. “Contamos con el apoyo de las instituciones, fundamental para acometer proyectos y mejoras como la recuperación de La Alameda, el Plan de Turismo Sostenible, la Depuradora o edificio de usos múltiples cuyas obras han empezado esta semana y que va a prestar servicio a toda la comarca. Trabajamos muy duro para que la gente pueda quedarse, si quiere, a vivir aquí”, remarcaba.



Por los micrófonos de PresuraTV desfilaron también a lo largo de la mañana nueve jóvenes llenos de ilusión y proyectos que han puesto en marcha en el municipio. El primero de ellos fue Martín Nieto. En enero pasado, y en la calle Valencia, Martín abrió un pequeño taller de restauración de arte, al que ha llamado Santa Librada, por ser la patrona de Sigüenza. El joven artesano estudió en Valladolid y decidió volver a su ciudad “para intentar poner mi granito de arena a la conservación de nuestro patrimonio”, emprendiendo así su aventura laboral. Ganas e ilusión, no le faltan. “De momento trabajo sólo, pero el negocio funciona, no descarto contratar a más personas en el futuro porque los jóvenes del medio rural no siempre nos vamos. Por complicado que pueda parecer emprender en la España Vaciada, es posible. Yo, lo estoy haciendo”, señala Martín.



Sergio Cámara ha insuflado nueva vida a una clínica veterinaria en Sigüenza que ya existía. “En los tres años que llevo abierto, he ampliado los productos y servicios que ofrecemos”, explica Sergio quien, aunque no vivía en Sigüenza, siempre tuvo casa en la ciudad. Su centro sigue mejorando. “Recientemente he adquirido equipo de Rayos X. En la actualidad prestamos servicios que no pueden encontrarse en otra clínica en 80 kilómetros a la redonda”, señala. Además de las ganas de prosperar con su negocio, “y de introducir avances para prestar un mejor servicio a las mascotas y ganadería de la zona”, a Sergio le motiva también “la ilusión por mejorar nuestro municipio y ayudar en lo que se pueda”.



María Muñoz, emprendedora de 29 años, se va abriendo camino en el difícil mundo de la arquitectura. Hija de un constructor seguntino, poco a poco, se va haciendo con un nombre. Ya ha dirigido varios proyectos de rehabilitación en la comarca. “Hay movimiento, la gente quiere rehabilitar sus viviendas, acondicionarlas y darles un vuelco. Sobre todo, hay mucho interés por la eficiencia energética”, señala María que, cuando se marchó a estudiar a Madrid, nunca pensó que volvería. Ahora, con pareja también con trabajo en Sigüenza, poco a poco va “logrando el objetivo de estabilizar mi vida aquí”.



Alberto García, director técnico de Saudeterapia, nombre con el que le hace un guiño a la ciudad de Lisboa, muy importante en su vida, explicó que su clínica nació como un centro de fisioterapia, que luego ha ido ampliando con otros servicios. Hoy cuenta con servicio de podología, sicología, dos fisioterapeutas, e incluso medicina tradicional china, “con los que ampliamos la oferta sanitaria de Sigüenza, y acortamos la lista de espera en algunas especialidades”. Saudeterapia le aporta a la ciudad un toque juvenil, con servicios de fisioterapia multidisciplinares. “Este año ha habido muchas nuevas aperturas de negocios, y el público está respondiendo a nuestras expectativas”, termina Alberto.



Olatz Huerta e Ignacio Díaz, de Lacabrera.eco, Digital Lab & Rural Home se han embarcado en este proyecto para ayudar a los emprendedores locales en su transformación digital y, consecuentemente, en su transformación personal. “Según las necesidades que tengan las personas en su negocio, les podemos ayudar”, cuenta Olatz. También han abierto una casa rural que pretende, sobre todo, acoger a emprendedores. “Queremos que vengan desde fuera a conocer la naturaleza, que se enamoren de ella, y así comprendan que el medio rural es su alternativa”, añade Ignacio. Su casa rural está abierta al teletrabajo. Proponen talleres y laboratorios de aprendizaje conjunto, puesto que están convencidos de que “la salida hacia la sostenibilidad está en lo local”.



Miguel Yubero, teletrabajador; y Anna Zelinskaya, artista y emprendedora, viven desde el año 2020 de continuo en Palazuelos, pedanía de Sigüenza. Anna, informática de profesión, podía trabajar desde casa mientras que a Miguel, que trabaja en la misma empresa desde hace siete años, la pandemia y el teletrabajo le permitieron pasar buena parte de la semana en la localidad. “No puedo dejar de ir, pero intento pasar el más tiempo posible aquí en Palazuelos, donde vivimos”. Miguel lamenta que no haya más calidad de internet. Sin embargo, ayer escuchó el compromiso del vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, de llegar, en 2023, la fibra óptica a todos los municipios de la región con cien habitantes, y al menos a la mitad de los que tienen 50. A los dos les gustaba venir al pueblo a pasar los fines de semana. “Ahora, hemos hecho realidad nuestro sueño: vivir en Sigüenza, en plena naturaleza. Hemos abierto una pequeña hípica y yo doy clases de pintura en la Escuela Municipal de Arte y a Asociaciones. Hacer deporte aquí, la cantidad de tiempo libre que tienes en el pueblo, no malgastándolo en desplazamientos, y estar al lado de la naturaleza, sin coches ni contaminación, hacen que, básicamente disfrutes más de la vida”, termina Anna.