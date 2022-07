El PP pide a Page “más compromiso” con la enseñanza concertada y que responda a sus necesidades económicas

jueves 07 de julio de 2022 , 18:04h

El diputado del Grupo Popular, Benjamín Prieto, ha pedido hoy al Gobierno de Page que muestre explícitamente “más compromiso” con la enseñanza concertada, “que llega no apoyándola con palabras que luego no se traducen en hechos y sí respondiendo a las necesidades que tiene en la actualidad, sobre todo las económicas”. El representante conquense ha tenido que recordar al Ejecutivo socialista el principio básico de la libertad, recogido en nuestra Constitución Española, “y que ampara a los padres a elegir el centro educativo que consideren más adecuado para la educación de sus hijos”.



Prieto ha insistido en la sostenida “ambigüedad” que mantiene el Psoe con respecto a la concertada, “más preocupado por no disgustar a Podemos, que por apoyar a la comunidad educativa en sus demandas y apostar por una enseñanza de calidad”. “Un área tan sensible e importante de la acción de gobierno cómo es la Educación, merece todo el respeto y protección por parte de los responsables públicos, siendo necesario para ello el consenso, la negociación y el obligado entendimiento”, ha insistido, “no se trata de una carrera, de competir, de presenciar quién adelanta a quién. Es un proceso de sumar y conseguir los mejores resultados y además rentabilizar el mejor uso de los recursos públicos”.



Prieto ha recordado, de nuevo, los difíciles momentos que ha atravesado toda la comunidad educativa con la pandemia, “a lo que se une el aumento de los precios de la luz y combustibles, lo que está acentuando la frágil situación de muchos centros educativos, hasta el punto de que hay directores que aconsejan no encender calefacciones y aparatos eléctricos porque no pueden asumir los pagos”. “A estos extremos nunca deberíamos de haber llegado”, ha apuntado. Tampoco ha sido ejemplar la actuación del Gobierno de Page en la sustitución de profesores de baja o con la carga burocrática que tienen que asumir los docentes “todo repercute en lo mismo, es un círculo que ataca directamente a la calidad de la enseñanza”.



El diputado regional del PP ha pedido a Page que los centros educativos vean incrementados sus ingresos para el mantenimiento de las infraestructuras y que, en el caso en concreto de la concertada, “no se retrasen con los pagos de los conciertos educativos”.



“La clave a aplicar en cualquier aspecto radica en dotar a la enseñanza concertada de los mismos recursos y medios económicos que se empleen y desarrollen en los centros públicos. Es importante, por ejemplo, que, en los comedores de colegios concertados, la administración regional abone directamente las cantidades a las familias de niños becados”, ha explicado Prieto. “Uno de los graves problemas a los que se enfrentan los colegios públicos concertados es a la gestión del personal docente, concretamente a la sustitución de profesores por enfermedad, siendo necesario que el Gobierno Regional anticipe los pagos directamente al docente sustituto, evitando dilación en estos abonos y las consecuencias críticas en la economía del centro”, ha explicado el diputado popular.



Prieto ha propuesto al Ejecutivo regional que habilite “un presupuesto especial para financiar los centros educativos concertados, dotándolos de los suficientes medios económicos para afrontar las desmesuradas subidas de los carburantes, energía y otros productos necesarios para el funcionamiento de los centros”.



En este sentido también ha pedido que se dote de presupuesto suficiente a los centros de Educación Pública Concertada para obras de reparación, adecuación y mejora que puedan amparar cualquier imprevisto en los inmuebles sin necesidad de demorar su ejecución. Además, el diputado regional ha aludido a la digitalización de la enseñanza, “necesitamos medidas para conseguirla plenamente”. Que los contratos a los profesores se formalicen el 1 de septiembre y no el primer día de curso ha sido otras de las peticiones de Prieto y que se financien “adecuadamente los contratos de orientadores con titulación superior, siendo la retribución de licenciados y no de diplomados”. El cumplimiento de las ratio en las aulas, la educación gratuita de cero a tres años también en la concertada y la inclusión de estos centros “en todos los programas de refuerzo y excelencia educativa que se planifiquen desde la Consejería y que su comienzo sea desde el inicio del curso escolar”, también se ha incluido entre las peticiones de Prieto al gobierno de Page. “Se trata, en definitiva, ni más ni menos, de darle a la Educación, en todas sus variantes en nuestra región, la importancia que tiene y, por tanto, destinar recursos para ello. En los últimos siete años no hemos avanzado nada en este sentido”, ha concluido Benjamín Prieto.