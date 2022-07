Resultado del Euromillones del viernes 1 de julio de 2022

sábado 02 de julio de 2022 , 06:27h

06, 18, 24, 34 y 46

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 1 de julio de 2022, deja un nuevo millonario en España. Y todo gracias al código del El Millón. El boleto acertante ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.El sorteo no ha repartido su bote este viernes y, concretamente en España, el Euromillones cuenta con dos acertantes de tercera categoría (5+0), que se embolsan un total de 16.519,01 euros cada uno.En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de primera categoría (5 + 2), con lo que con el Eurobote generado en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante podría ganar 217 millones de euros.Los números premiados del sorteo de Euromillones de este viernes son:Estrellas: 3 y 12El Millón: DSM37191La celebración del sorteo de Euromillones tiene lugar en París los martes y viernes por la tarde. Para participar, se pueden comprar los billetes por dos euros y medio en España.El Euromillones es una lotería donde participan varios países europeos y que está organizado por los organismos encargados de la lotería en los diferentes países participantes: España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.Nota: GUADANEWS.ES no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.