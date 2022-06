ATENCIÓN, La prima de riesgo se dispara por encima de los 130 puntos, en dos meses ha subido un 50%

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de junio de 2022

La diferencia del coste de la deuda española respecto a la alemana acumula una subida del 50% en los dos últimos meses. Ha pasado de 85 puntos básicos a principios de abril a 137 puntos este lunes.



La prima de riesgo -que mide el diferencial de rentabilidades entre la deuda española y la alemana al mismo plazo- escala este lunes hasta los 137 puntos básicos por vez primera desde mayo de 2020.



Sin embargo, el interés del bono se encuentra en cotas no vistas desde marzo de 2014 ya que está tocando hoy el nivel del 3%.



Los inversores están castigando la deuda después de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se comprometiese a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio, el primer aumento de la tasa en once años.



Las gestoras de inversión no se alarman por los niveles de las primas de riesgo de España y otros países de la eurozona y consideran que el Banco Central Europeo (BCE), que subirá los tipos de interés en julio, actuará para evitar que se disparen como ocurrió durante la crisis financiera.