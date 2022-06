El BCE sube los tipos de interés por primera vez en 11 años, un 0,25%

viernes 10 de junio de 2022 , 06:13h

El BCE sube tipos por primera vez en once años. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido que las compras netas al amparo de su programa de compra de activos públicos (APP, por sus siglas en inglés) finalizarán en el mes de julio, tal y como habían ido adelantando los miembros del Comité Ejecutivo en las últimas semanas.



En los últimos meses, el BCE ha estado acometiendo una reducción en el volumen de compras al amparo del APP. En abril adquirió activos por valor de 40.000 millones, mientras que en mayo pasaron a ser 30.000 millones y está previsto que en junio el volumen se reduzca hasta 20.000 millones.



En su última reunión, celebrada en abril, el Consejo de Gobierno del BCE había indicado que el fin de las compras se produciría en el tercer trimestre, pero todavía no había dado una fecha. En las últimas semanas, tanto la presidenta de la institución, Christine Lagarde, como el resto de miembros del Comité Ejecutivo, habían adelantado que probablemente las compras netas finalizaran en julio.



De acuerdo a lo decidido por el BCE, la autoridad monetaria no engordará su balance durante el séptimo mes del año, por lo que desde el 1 de julio únicamente reinvertirá los vencimientos de los activos en cartera. Estas reinversiones se producirán durante un "periodo de tiempo extendido" después de que empiecen a subir los tipos de interés. En todo caso, las compras se seguirán realizando durante el tiempo necesario para mantener unas condiciones de liquidez "amplias".



Respecto al programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) no ha habido cambios. Los vencimientos de los activos comprados al amparo del PEPP se reinvertirán hasta finales de 2024. Además, en caso de que exista una nueva "fragmentación del mercado", el BCE ejecutará esos vencimientos con "flexibilidad" en términos de horizonte temporal, clases de activos y jurisdicciones.



En julio será la segunda vez que el BCE lleve a cero las compras netas de activos al amparo del APP desde que inició este programa de estímulos en octubre de 2014. Entre enero y octubre de 2019 el BCE ya paralizó las compras netas de activos, únicamente limitándose a reinvertir los vencimientos.



Tipos de interés



Por otro lado, con el objetivo de poner freno a la inflación, el BCE ha adelantado que en su reunión del 9 de julio acometerá una subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés.



Además, ha avanzado otra subida de tipos en septiembre. Aunque no ha mencionado de forma explícita que esta segunda subida sea también de 25 puntos básicos, si ha subrayado que "la calibración de esta subida de tipos será dependiente de las perspectivas de inflación a medio plazo", por lo que si estas previsiones "persisten o se deterioran, un mayor incremento será apropiado".



Más allá del mes de septiembre, el Consejo de Gobierno ha anticipado que se producirá una senda "gradual" de incrementos en los tipos de interés con el objetivo de reconducir la inflación hasta una tasa del 2% a medio plazo.



"La alta inflación es un gran desafío para todos nosotros. El Consejo de Gobierno se asegurará que la inflación vuelve a su objetivo del 2% a medio plazo", ha subrayado el BCE en el comunicado difundido este jueves.



La subida de los tipos de interés que se producirá en julio será la primera realizada por la autoridad monetaria desde julio de 2011. Además, supondrá devolver los tipos de interés a cotas que no se registraban desde 2014.