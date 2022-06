Labrador reivindica en Guadalajara el desdoblamiento de la CM-101 y asegura que es “una infraestructura tan prometida como olvidada por Page”

martes 14 de junio de 2022

El coordinador de Infraestructuras, Transportes, Vivienda y Agua del PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Labrador, ha vuelto a reivindicar el desdoblamiento de la carretera CM-101. Una infraestructura “tan prometida como olvidada por el Gobierno socialista de Emiliano García Page”.



Labrador ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en Guadalajara junto a esta vía de la que ha recordado que el tramo que se pretende desdoblar va desde Guadalajara hasta Humanes, pasando por Fontanar y Yunquera de Henares siendo la carretera con más tráfico de la provincia de Guadalajara después de la A2.



Además, ha apuntado que esta vía conecta el Corredor del Henares con la ciudad del Transporte por lo tanto, el desdoblamiento de la CM-101 no solo servirá para solucionar los problemas de congestión de tráfico, sino que además, “es clave para el desarrollo logístico de esta zona tan importante para Castilla-La Mancha y para España”.



En este marco, y viendo sobre el terreno el tráfico que soporta esta vía, Labrador “no entiende por qué no se ha hecho nada” y ha recordado que en el programa electoral de 2019 el Partido Socialista de CLM, dentro de las pocas infraestructuras que prometieron en carreteras, “prometía el desdoblamiento de la CM-101 y seguimos esperando”.



El coordinador de Infraestructuras del PP-CLM también se ha preguntado “por qué Page no ha hecho nada y por qué Page desprecia de esta manera a esta comarca”. También se pregunta qué ha hecho el consejero de Fomento, “el consejero ausente”, hasta el momento para hacer realidad esta promesa.



Labrador ha asegurado que desde el PP-CLM “vamos a seguir trabajando” para que este proyecto sea una realidad y ha recordado que el Grupo Popular ha presentado en las Cortes Regionales diferentes iniciativas y enmiendas, también en el último presupuesto y siempre hemos obtenido la misma respuesta del Gobierno regional y de Page “no, no y no”.



Pese a la negativa del PSOE y de Page a dar solución a este proyecto “desde el PP-CLM vamos a seguir trabajando para lograrlo” y ha asegurado que esta infraestructura va a avanzar “cuando Paco Núñez sea el presidente de Castilla-La Mancha en las próximas elecciones de 2023”.



Por otro lado, Labrador ha señalado que durante esta jornada ha mantenido diferentes reuniones de trabajo con alcaldes y portavoces sobre infraestructuras para analizar la problemática en transporte en la provincia de Guadalajara y posteriormente también ha visitado la localidad de El Casar para conocer de primera mano la problemática de esta zona





“Este proyecto es una necesidad y no un capricho”



Por su parte, el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado que el desdoblamiento de la CLM-101 “es una necesidad histórica” que los municipios afectados llevan demandando desde hace mucho tiempo porque estamos ante la segunda con mayor densidad de tráfico detrás de la A2 en nuestra provincia. Castillo ha apuntado que simplemente con el flujo de tráfico de los habitantes de los municipios que transcurren por esta carretera, del comercio, de la industria o de la logística que tenemos por suerte en estos municipios provocan que esta carretera esté absolutamente saturada”. Si a esto le sumamos lo positivo de la Ciudad del Transporte que generará nuevos puestos de trabajo y añadirá un flujo importante de vehículos va a provocar que se colapse la CM-1101.



A todo ello, ha aclarado, hay que sumarle todas las iniciativas empresariales que se están desarrollando por los municipios que discurren por esta esta carretera “que van a generar un colapso total”. El presidente provincial del PP ha subrayado esta demanda “es una necesidad y no un capricho” que llevan muchos años reclamando los municipios de Fontanar, Yunquera, Mohernando y Humanes.



Igualmente ha aseverado que desde estos municipios “vemos que es nuestra oportunidad de desarrollo en una provincia en la que por desgracia vivimos la despoblación. Estamos ante una oportunidad única para que estos pueblos puedan coger este tren y desarrollarse”. Por ello, “no entendemos que el Gobierno regional “deje pasar la oportunidad de hacer esta infraestructura asequible a la demanda y al flujo de paso que pasa por ella”.



Además, este flujo desbordado de trasporte pesado y vehículos provoca que haya muchos accidentes y sustos provocados en muchos casos por adelantamientos imprudentes o por la dificultad en los accesos a los municipios. Por este motivo, Castillo ha instado al Gobierno regional y a Page a que presupueste, realice y ejecute el desdoblamiento de la CM-101 hasta Humanes”.



Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fontanar, Javier Vieco, ha asegurado que “vivimos en el siglo XXI con una carretera del siglo XX”. El tráfico pesado y de turismo que soporta esta vía “es mucho más grande del que se sufría hace 10 años y seguimos con la misma infraestructura pese a las promesas de los gobiernos socialistas en anteriores legislaturas”.



Vieco ha lamentado que en el trayecto de Guadalajara a los polígonos, y viceversa, se tarde 40 min, y que el resto de vecinos de municipios tengan que sufrir el peligro de tener que ir por esta carretera que va por encima de sus posibilidades. “Pedimos que de una vez por todas a Page que ejecute este desdoblamiento”.



Finalmente ha aprovechado para pedir al Gobierno socialista que ejecute la rotonda de entrada desde la CM-101 para que los vecinos de Fontanar puedan entrar sin ningún peligro a nuestra localidad. Otra promesa, ha dicho, “que no vemos realizada en esta legislatura” y ha asegurado que cuando en las próxima elecciones de 2023 logre ganar la Junta de Comunidades Paco Núñez hará realidad estas dos promesas”.