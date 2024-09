Alcaldes de municipios de Guadalajara afectados por los cortes de agua se quejan de la “falta de organización” y exigen a la Junta de Page y Diputación “diligencia”

35 pueblos que ‘beben’ de la cabecera del Tajuña están sufriendo cortes totales de agua tanto para abastecimiento como para consumo debido a las tormentas del fin de semana

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 04 de septiembre de 2024 , 11:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Alcaldes del PP de municipios afectados por los cortes de agua que afectan tanto al abastecimiento como al consumo humano de sus vecinos han pedido a la Junta de Comunidades y a la Diputación Provincial “que actúen con mayor coordinación y diligencia” para solucionar el problema cuanto antes. Debido al temporal del fin de semana con tormentas y lluvias esto ha afectado a los depósitos de captación, sobre todo en la cabecera del Tajuña cuyos pueblos que reciben el agua desde ahí, 35, que engloban a varios miles de vecinos, se están viendo privados de forma intermitente desde este lunes del agua que no llega a sus casas.



Si bien es cierto que a fecha de hoy se está actuando a través de cisternas en determinados pueblos, desde el Partido Popular han pedido a las instituciones competentes “que se centren en el problema en función de las necesidades de cada municipio, sin mirar el color político y sin utilizar esta crítica situación para sacar rédito político beneficiando a determinados municipios solo por tener un alcalde del PSOE”.



De igual forma, los municipios destacan “la falta de coordinación entre administraciones que existió desde el minuto uno” así como la “falta de información” pues “desde el primer momento no ha existido comunicado alguno por parte de Aguas de Castilla-La Mancha, dependiente de la Junta, para que todos los ayuntamientos pudieran trasladar información veraz a sus vecinos”. Esta falta de información provocó un “caos absoluto” cuya víctima está siendo la Mancomunidad de Aguas Tajuña, los municipios que la integran y sobre todo los miles de vecinos.



Así, el alcalde de Renera, Emilio Boluda, ha destacado que en su pueblo “llevamos sin agua desde el domingo y hasta ayer no hemos recibido el primer camión cisterna de 10.000 litros que solo ha podido abastecer a una parte mínima del pueblo”. Mientras, el alcalde de Albares, Antonio Brihuega, se queja de que “no han recibido ninguna comunicación” y recuerda que su continua reclamación ha sido “agua embotellada para que los vecinos puedan tener agua potable”. También la alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, exigía “tanto a la Diputación como a Aguas de Castilla-La Mancha que no dejen abandonados a nuestros vecinos” y solicitaba “más agua para el depósito de la Urbanización, agua embotellada y una cisterna para que los vecinos puedan coger agua”, medios que otros ayuntamientos tuvieron prácticamente desde el primer momento. En la misma línea, el alcalde de Yebes, Enrique Quintana, apunta también que “el transporte de agua a nuestros depósitos no ha empezado a solucionarse hasta ayer mismo, pero sigue siendo insuficiente”. Quintana ha dicho que “las necesidades básicas de nuestro pueblo con más de 5.000 habitantes no están cubiertas, no hemos recibido un comunicado dirigido a todos municipios, la

información nos llegó después de que realizamos la consulta porque no teníamos noticias, y la gestión que están realizando da la sensación de estar basada en la improvisación, sin tener un plan establecido”.



Desde el Partido Popular se recuerda que los ayuntamientos “no tienen facultad ni recursos para afrontar esta situación en solitario, pero aún así están haciendo todo lo que está en su mano”, por lo que “ponen en valor el trabajo de los alcaldes y concejales en estos días en los que hay todavía mucha gente en los pueblos y en muchos de ellos están prácticamente inmersos de sus fiestas patronales siendo el ayuntamiento la institución más cercana y a quien, lógicamente, van dirigidas las quejas”. “La Junta y la Diputación deben marcarse como prioridad la solución a este problema y no escatimar recursos de forma equitativa para que todos los municipios, sin distinción, como se debía haber hecho