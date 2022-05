Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Guadalajara es la provincia más "fogosa" de España, sexualmente hablando...

domingo 29 de mayo de 2022 , 07:42h

Lo publica este domingo el diario LA RAZON, la práctica de la masturbación ha aumentado a raíz de la pandemia en toda España.



Con motivo del Día Mundial de la Masturbación que se celebró el pasado 7 de mayo, Diversual realizó un estudio para conocer los hábitos y las tendencias de masturbación en España en 2022. El estudio realizado por Diversual contó con una muestra de 5124 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente. La amplia muestra ha sido segmentada de manera geográfica, lo que permite observar las tendencias de masturbación según el territorio.



¿Cuáles son las provincias que más y menos se masturban?



Guadalajara está a la cabeza de España con una media de 3,96 veces semanales, seguida de Asturias y Huelva, mientras que Soria es la provincia con un menor número de masturbaciones con 2,75 veces de media.



En cuanto a comunidades autónomas, “las comunidades que más veces a la semana disfrutan de la masturbación son Asturias con 3,88 veces por semana, seguida de Extremadura y Castilla y León, mientras que la comunidad que menos se masturba es País Vasco con una media de 2,86 veces, seguida de Cantabria”.



Durante esos dos años de pandemia de la Covid, “un 40,3% de las personas con vulva encuestadas afirman haberse masturbado más, porcentaje que aumenta 18 puntos en el caso de las personas con pene con un 58,5%”.



Según el estudio, la edad media para empezar a masturbarse de las personas con pene “es antes de los 16 años en un 90% de los casos, mientras que en el caso de las personas con vulva se reparte y solo el 57,4% de las personas con vulva empiezan antes de los 16 años”.



Entre las principales razones que les motivan a masturbarse “está el deseo de experimentar placer como razón principal (91,6%), seguido por la necesidad de relajarse (58,5%) y satisfacer necesidades (51,1%), siendo el aburrimiento (16,6%) y el no tener pareja (5,2%) los motivos menos repetidos”.



Las personas con pene se masturban de media unas 3,73 veces por semana, siendo el período más intenso entre los 18 y los 24 años en el que se alcanza una media de 4,76 veces.



“Las personas con vulva se masturban 2,89 veces por semana de media, siendo el período más intenso también el que va de los 18 a los 24 años, con una media de 2,92 veces”, señala el estudio.



Según las respuestas, “la mayoría de las personas encuestadas (64,3%)no experimentan diferencia en cuanto a masturbarse más o menos en el fin de semana . Un 21,1% sí afirma masturbarse más que el resto de los días, mientras que un 14,5% afirma lo contrario, se masturban menos de lo habitual”.



En las personas con pene, “los minutos dedicados a esta práctica de media son 4´54 minutos, mientras que las personas con vulva dedican un poco más de tiempo, unos 5´38 minutos de media, por lo que sí hay diferencias en el tiempo que se dedica a la masturbación. Más del 67% de las personas con pene que se masturban alcanzan el orgasmo durante esta práctica, frente al 53,2% de las personas con vulva”.



Entre las personas con pene, “solo un 6% del total afirma utilizar juguetes eróticos masculinos de manera habitual para masturbarse, mientras que en el caso de las personas con vulva son más del 50% las que disfrutan la mayor parte de las veces con un juguete erótico durante la masturbación”.



En este caso, las personas con pene prefieren ver pornografía como recurso principal (81%) para estimularse durante la masturbación, mientras que las personas con vulva prefieren su imaginación para masturbarse (82,9%).



Igualmente, “el 50,8% de las personas con vulva recurre a la pornografía, por lo que el mito de que la mayoría de personas con vulva no consume este tipo de contenido queda derribado en el estudio”.



Un 81,2% de las personas encuestadas afirman que se masturban habitualmente o se han masturbado en compañía de su pareja. Más del 90% de las personas encuestadas “afirma rotundamente que la masturbación tiene un efecto positivo en sus vidas contribuyendo a un mejor estado de ánimo, felicidad, salud, energía y productividad, mientras el 9,3% no lo tienen del todo claro. En este caso, apenas un 0,6% de las personas encuestadas han afirmado que la masturbación no tiene ningún efecto positivo en sus vidas, según el estudio”.