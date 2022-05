Más de una veintena de empresarios seguntinos inicia su formación para convertirse en establecimientos distinguidos SICTED

miércoles 25 de mayo de 2022 , 16:56h

Una vez completado el primer ciclo de formaciones, visitas técnicas y evaluación , las empresas adheridas se presentarán al comité de distinción en el mes de diciembre, para lograr un reconocimiento que les aportará ventajas en el ámbito interno: ayuda para estructurar sus procesos, generación de un sistema documental y de registro, acceso a formación continuada y gratuita y a propuestas de mejora mediante visitas y asesoramiento individualizados; y en el externo, puesto que el programa apoya e implica a los empresarios con las autoridades locales, favoreciendo la interlocución, les entrega un distintivo visible y reconocible por los clientes y aporta promoción de la marca a nivel local.



Más de una veintena de empresas del sector turístico seguntino que habían formalizado previamente su compromiso de adhesión al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) han asistido esta semana a la primera formación presencial, de carácter obligatorio, a través de la cual, además de formarse y de adquirir nuevos conocimientos en la materia, podrán optar a la designación como establecimientos distinguidos en el primer Comité de Distinción al que se presentarán en el mes de diciembre, una vez completado el primer ciclo del circuito de adhesión al SICTED.



El SICTED es una metodología promovida por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio. El proyecto, llega a Sigüenza de la mano de su Plan de Sostenibilidad Turística, suscrito mediante convenio entre el Ayuntamiento de Sigüenza, la Secretaría de Estado de Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.



La metodología SICTED se desarrolla a través de una planificación de ciclos anuales, estableciendo los compromisos y exigencias asociados a cada uno de ellos. En cada ciclo se combina la formación con otras herramientas, como la implantación del manual de buenas prácticas que le corresponda al servicio turístico según el subsector al que pertenezca, las asistencias técnicas individualizadas, la participación en talleres colectivos, la participación en grupos de mejora, la elaboración e implementación de un plan de mejora y las evaluaciones externas.



Los primeros cuatro ciclos, corresponden a las etapas de adhesión, distinción, seguimiento y renovación. A partir del ciclo 4, las empresas entran en un proceso circular de mejora continua que se implanta a través de dos ciclos: ciclo de seguimiento y ciclo de renovación. La periodicidad de los ciclos es anual y va marcada necesariamente por los comités de

distinción, los cuales se celebran dos veces al año: junio y diciembre



Durante el primer ciclo, la formación obligatoria consta de cinco módulos, tres de los cuales se impartían el pasado lunes en el Aula de Informática del Centro Cultural El Torreón de Sigüenza: Introducción al SICTED, Manuales de buenas prácticas – Autoevaluación y Plataforma de gestión SICTED. Como módulos pendientes del ciclo 1 quedan los de Planificación de la mejora y Legislación aplicable.



Asimismo, es de obligado cumplimiento la participación en 2 asistencias técnicas colectivas, de las que igualmente el lunes tenía lugar una de ellas, con una clase práctica sobre el manejo de la plataforma informática Calidad en Destino.



En el actual ciclo, los establecimientos participarán en dos asistencias técnicas individuales en las que consultores acreditados y expertos en la metodología SICTED, visitarán presencialmente sus establecimientos para verificar el cumplimiento de los manuales de buenas prácticas y para elaborar los planes de mejora, con propuestas que servirán para mejorar la calidad en el servicio que se presta al turista, por ejemplo.



Posteriormente, serán supervisados por la Evaluadora SICTED, una competencia que en Castilla-La Mancha está delegada en los responsables del área de Turismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en este caso, de Guadalajara.



Tras la adhesión de Sigüenza como destino SICTED y acorde con los compromisos adquiridos, el Ayuntamiento de Sigüenza también cuenta con una gestora SICTED, Arantxa Pérez, que ha recibido la formación que le acredita como tal por parte de la Secretaría de Estado de Turismo y que prestará su apoyo a los establecimientos adheridos durante todo el proceso. Asimismo, se cuenta con el servicio de asistencia técnica de una empresa especializada y acreditada por SICTED, que se ha confiado a la empresa AC+ Consultores.



La pretensión del Ayuntamiento desde el Plan de Sostenibilidad Turística es que el sistema permanezca en el tiempo y que nuevas empresas del sector puedan adherirse en cualquier momento, a fin de que, una vez completado cada ciclo en función del momento de adhesión, puedan presentarse a próximos comités de distinción y contar con un número cada vez mayor de empresas distinguidas.



En la actualidad hay 9.000 empresas adheridas y 5000 distinguidas con el sello SICTED. Sigüenza también es uno de los 220 destinos SICTED que hay en España, y el primero que lo logra en la provincia de Guadalajara.



Ventajas para los establecimientos o servicios adheridos

Las principales, para el establecimiento o servicio son, en el ámbito interno, que el programa SICTED ayuda a estructurar los procesos, genera un sistema documental y de registro, da acceso a una formación continuada y gratuita, e implementa mejoras de manera periódica que de otra manera no llegarían a ellos.



Desde el punto de vista externo, el programa apoya e implica a los empresarios con las autoridades locales, favoreciendo la interlocución, les entrega un distintivo visible y reconocible por los clientes y aporta promoción de la marca a nivel local, lo que puede implicar la preferencia ante otros establecimientos y servicios que no la tengan.



Los establecimientos adheridos al SICTED demuestran con esta certificación su preocupación por ofrecer un buen servicio, con los más altos estándares de calidad y orientado a la satisfacción del cliente, una preocupación que, sin duda, no pasa desapercibida para quien es su destinatario último: el turista que llega a Sigüenza.