Los sindicatos de la Sanidad aprovechan un Acto Institucional en Guadalajara para solicitar la reanudación del Sistema de Carrera Profesional en el SESCAM

Estaban presentes entre otras autoridades, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Emiliano García Page; y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández

REDACCION

miércoles 25 de mayo de 2022 , 17:00h

Los 7 sindicatos de la Mesa Sectorial del SESCAM, que coinciden con los representantes actuales de los trabajadores en la Gerencia de Guadalajara: SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT han aprovechado hoy la presencia de los máximos responsables del Gobierno Regional para continuar haciendo pública su reivindicación de reanudación inmediata del sistema de Carrera Profesional en el SESCAM, al ser en estos momentos nuestra región, la única Comunidad Autónoma pendiente de hacerlo.



En el día de hoy se celebraba en el Palacio del Infantado de Guadalajara un acto en el que se presentaba el Plan Funcional de reforma de las instalaciones actualmente en uso en el Hospital de Guadalajara, una vez se efectúe el traslado a las nuevas dependencias.



Al Acto han acudido los máximos responsables políticos en Castilla la Mancha y Guadalajara, el presidente, distintos consejeros, representantes de Ayuntamiento, Diputación, Equipo Directivo de la Gerencia, …



Con carácter previo los sindicatos habían convocado a los medios de comunicación para exponerles su principal reivindicación en estos momentos, que es, el inicio inmediato del sistema de Carrera Profesional, paralizado desde 2012 y tenían la pretensión de mantener un pequeño encuentro previo o posterior al Acto, para abordar dicha cuestión con los responsables políticos regionales asistentes.



Esto, no solo no ha sido posible, ya que "se nos ha instado a alejarnos del lugar de entrada al Acto", cuando se había hecho una convocatoria a los medios para informar de ello; sino que se ha impedido posteriormente la entrada al mismo a distintos representantes de los trabajadores, todos ellos invitados al mismo y que habían confirmado su asistencia.



Se podía haber elegido hacer las cosas fáciles o difíciles; y se ha elegido lo segundo, no solo no se han acercado a los sindicalistas, pasando de largo a los mismos, sino que posteriormente se ha impedido el acceso de algunos de ellos.