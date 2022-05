Censuran la demagogia de Page con Belarra y le recuerdan que su modelo de residencias "es igual de insostenible que el de la ministra"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 23 de mayo de 2022 , 20:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El vicesecretario de Política Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha aseverado que “resultan absolutamente sorprendentes” las críticas de Emiliano García-Page al plan que la ministra Ione Belarra quiere imponer en las residencias de mayores, ya que el modelo de concertación que el socialismo castellanomanchego ha presentado a los agentes implicados adolece de los mismos defectos, siendo la escasez en la financiación la que convierte a ambos modelos “en insostenibles”.



Así lo ha indicado Martín-Buro tras una nueva jornada en la que Page ha querido saltar a los medios nacionales con una supuesta crítica al Gobierno de su jefe Pedro Sánchez. En este sentido, ha incidido en que “la demagogia de Page ya no sorprende a nadie”, ya que mientras hace declaraciones “de cara a la galería” para “aparentar que defiende los recursos residenciales para personas mayores, ofende al sector con ridículas propuestas de subida por plaza y día” de unos céntimos en unos casos y de no más de uno o dos euros en otros.



El vicesecretario de Política Social del PP-CLM ha dicho que después de más de diez años manteniendo unos precios “que ya han quedado obsoletos” y unos últimos años en los que la pandemia “ha hecho vivir situaciones muy complejas”, la propuesta de subida que se ha hecho “resulta absolutamente insuficiente” para un colectivo “de enorme importancia para el bienestar de nuestros mayores”.



Martín-Buro ha asegurado que el “cinismo de Page se enfrenta, cada día, con unos profesionales a los que hay que reconocerles su entrega, su trabajo y su vocación profesional en una atención absolutamente esencial”.



“Los más de 340 centros públicos y privados que atienden a unas 26.000 personas, generando miles de puestos de trabajo cualificados, no pueden consentir que, por puro interés político o juego entre compañeros de partido, se vean involucrados en una batalla en las que se les ha utilizado como excusa perfecta que en nada les representa”, ha añadido.



Por todo ello, ha señalado que el PP de Castilla-La Mancha invita a Page a que, si verdaderamente existe un interés y preocupación por éste colectivo, se reformulen los precios de concertación con las residencias, atendiendo su petición de que, al menos progresivamente, se pueda llegar a un precio único de 60 euros por plaza al día, haciendo sostenible un servicio que, en la actualidad, se ve absolutamente comprometido.



“El artificio, la propaganda y los eslóganes vacíos en nada les favorecerán, aunque sea el único modelo que hace a Page reconocible, ante unos castellanomanchegos que son conscientes que está más preocupado de lo que sucede en Moncloa que lo que sufre una región que ya no aguanta más”, ha afirmado.



Por último, Martín-Buro ha vuelto a reclamar a Page una disculpa a los usuarios de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha, recordando que en los peores momentos de la pandemia afirmó que en estos centros “no están las personas válidas”. “Este ha sido uno de los momentos más bochornosos que hemos vivido en la historia de Castilla-La Mancha y estuvo protagonizado por un Page que perdió el control de nuestra tierra hace mucho tiempo”, ha finalizado.