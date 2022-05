El tiempo en Sigüenza para este sábado es de 13ºC de mínima y 32ºC de máxima con un 70% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Siguen las altas temperaturas este sábado de mayo en Guadalajara donde el mercurio no bajará de los 18ºC y alcanzará los 36ºC

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 18ºC de mínima y 36ºC de máxima con un 78% de nubes y una probabilidad de lluvia del 7%. La velocidad del viento será de 16 km/h soplando de dirección sur.

sábado 21 de mayo de 2022 , 06:40h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna a partir del mediodía. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional, más probable en zonas de montaña. La visibilidad se verá reducida por calima.



Las temperaturas mínimas irán en ligero a moderado ascenso, excepto en el nordeste, donde permanecerán sin cambios, y las máximas en ascenso en el cuadrante sureste en ligero descenso en el suroeste y sin cambios en el resto, superando los 36-37 grados en amplias zonas de la Comunidad.



El viento soplará del este y sureste en Albacete y La Mancha y más flojo de componente este girando a componente sur en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 35ºC en Albacete, 20 y 37ºC en Ciudad Real, 18 y 35ºC en Cuenca, 18 y 36ºC en Guadalajara y entre 19 y 38ºC en Toledo.



El calor extremo llegará a su máximo el sábado con más de 35 grados en casi 30 capitales.-



El episodio de calor extremo y muy inusual que se espera en los próximos días en amplias zonas de la península y Baleares alcanzará su máximo este sábado, cuando cerca de 30 capitales de provincia llegarán a 35 grados o más e incluso los termómetros podrían superar los 40 en siete de ellas: Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla, Toledo y Zaragoza.



Las temperaturas diurnas estarán en la mayor parte del país entre 10 y 15 grados por encima de lo normal, y por la noche serán entre 5 y 10 grados superiores a las habituales.



Este calor anómalo en mayo -del que escapará Canarias, al margen de esta situación de verano adelantado- se debe a la combinación de varios factores, según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



"Nuestro territorio se englobará dentro de una dorsal anticiclónica, una zona de altas presiones en niveles medios y altos de la troposfera en la que se producen movimientos de aire descendiente que dan lugar, por un lado, a la estabilización de la atmósfera, por lo que se dificulta la formación de nubes y el sol calienta la superficie con fuerza, y, por otro, ese momento favorece que el aire baje hasta la superficie provocando una compresión del aire y un calentamiento adicional", explicó Del Campo.



Otro factor se refiere a que los vientos soplarán flojos en caso de hacerlo o estarán en calma. El tercero cobrará protagonismo a partir del viernes o el sábado: la procedencia de aire de origen norteamericano.



"Además, hay que añadir que los días ya son largos a mediados de mayo, aproximadamente tienen la misma duración las horas de sol que en la primera quincena de agosto. Por lo tanto, tenemos muchas horas de sol que caldean notablemente el ambiente", apostilló.



En principio, la predicción de la Aemet, indica que el día más caluroso de ese episodio será este sábado, cuando los termómetros marcarán entre 34 y 36 grados de forma generalizada en el interior peninsular y Mallorca. Además, se esperan de 40 a 42 grados en el valle del Guadalquivir, y habrá entre 38 y 40 en otros puntos del cuadrante suroeste y del valle del Ebro.



Un total de 28 capitales podrían llegara a al menos 35 grados este sábado, con los valores más altos en Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla (41ºC), y Ciudad Real, Toledo y Zaragoza (40).



Este viernes podría ser el primer día del año con al menos 40 grados en alguna capital de provincia (41 en Córdoba y Jaén, y 40 en Ciudad Real y Sevilla), y esta circunstancia se repetirá el domingo (40 en Lleida y Zaragoza), cuando el calor extremo comenzará a remitir por el oeste peninsular.



Además, la madrugada de este jueves podría ser la primera en la primera noche tropical (es decir, cuando la temperatura mínima no baja de 20 grados) en amplias zonas de la península, sobre todo en e litoral andaluz y los valles del Ebro y del Guadalquivir, lo que se extenderá después a otros lugares de la mitad sur y el centro peninsular, así como en la depresión del Ebro.



¿OLA DE CALOR?



Por otro lado, la Aemet se muestra prudente por el momento y evita declarar como ola de calor lo que sucederá en los próximos días. Para que así fuese tendrían que concurrir tres factores simultáneamente: que el episodio dure al menos tres días, que afecte a al menos un 10% del territorio y que las temperaturas máximas sean tan altas que se sitúen entre un 5% de las más cálidas que suelen registrarse entre julio y agosto.



"Este último criterio, el de la intensidad, es el que hace difícil que el episodio pueda ser considerado como una ola de calor en sentido climatológico estricto. Además, tenemos la incertidumbre que genera la situación sobre todo de cara al domingo. Por lo tanto, para ver finalmente si se trata de una ola de calor en sentido climatológico estricto habrá que esperar a tener todos los datos, una vez finalizado el episodio", indicó Del Campo.



No obstante, Del Campo añadió que, "en el caso de que así ocurriese, sería la primera vez que tendríamos una ola de calor en España en mayo. Hasta la fecha, las dos más tempranas comenzaron el 11 de junio de 1981 y el 13 de junio de 2017".



Subrayó que, sea o no ola de calor, se trata de "altas temperaturas muy inusuales" en esta época del año. "Podría ser el episodio cálido más intenso para el mes de mayo de los últimos 20 años", apostilló.



El calor extremo repunta con 10 provincias en alerta, tres por al menos 40 grados y calima



Del Campo señaló, además, que "el riesgo de incendios se incrementará en la mayor parte del país" y consideró "posible" que se batan récords de temperatura para el mes de mayo en algunas ciudades españolas, si bien se mostró prudente en este sentido. "Estos registros extremos, por su naturaleza, siempre son más complicados de predecir. Además, el listón está muy alto, sobre todo con el episodio cálido de mayo de 2015, cuando se superaron también los 40 grados en puntos del sur y del este peninsular, así como en Canarias", precisó.



Este episodio cálido podría desaparecer a partir del domingo porque entonces se espera el acercamiento de un área de bajas presiones por el Atlántico. Se trata de una DANA (depresión aislada en niveles altos) que desde el próximo lunes causará un descenso térmico y llevará chubascos al atravesar la península de oeste a este.