El comité de empresa Lactalis-Nestlé Marchamalo justifica su ausencia en el acto de este lunes por la parálisis de su convenio

lunes 16 de mayo de 2022 , 18:44h

La ministra Reyes Maroto con el presidente del comité, Ángel Fernández.



El comité de empresa de la planta de Lactalis-Nestlé de Marchamalo (Guadalajara), integrado por los sindicatos CCOO, UGT, USO y CSIF, ha declinado asistir al acto conmemorativo del 50 aniversario del lanzamiento del primer yogur Nestlé en España que se ha celebrado que han asistido, entre otras personalidades, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



En respuesta a la invitación que les trasmitió el director general de Lactalis-Nestlé para el sur de Europa, Lluis Farré, el comité de empresa le ha explicado a Farré que la plantilla de Marchamalo y su comité de empresa dan “la bienvenida” a las autoridades que visitan la empresa; pero el órgano unitario de representación de los trabajadores ha decidido no participar como tal en los actos conmemorativos “ante la parálisis de la negociación del convenio colectivo”.



En la carta dirigida al director general, el comité subraya que “después de diecisiete meses de negociación, los trabajadores de esta planta siguen con la incertidumbre de sus condiciones laborales y consideramos que esto no pude alargarse más en el tiempo.” “Demandamos a la dirección un cambio de actitud en la negociación y que esto nos sirva de inflexión para la firma de nuestro convenio” “Señor Farré, nuestra indignación queda patente con nuestra ausencia”, concluye la misiva del comité.



CCOO indica en un comunicado que “la ministra Reyes Maroto ha echado de menos la presencia de los representantes de los trabajadores en el acto de este lunes y a través del personal de su equipo ha pedido poder al menos hacerse una foto con el presidente del comité, Ángel Fernández”.



Tras consultarlo con sus compañeros, Fernández ha accedido a la petición de la ministra, a condición de que el escenario de la fotografía no fuera el de la celebración institucional. Ante las dificultades de tomar la foto en la sede del comité, se la hicieron finalmente en la recepción, señala el sindicato.