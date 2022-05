El tiempo en Sigüenza para este lunes es de 8ºC de mínima y 24ºC de máxima con un 47% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

13ºC de mínima y 27ºC de máxima este lunes en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este lunes es de 13ºC de mínima y 27ºC de máxima con un 43% de nubes y una probabilidad de lluvia del 8%. La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección suroeste.

lunes 16 de mayo de 2022 , 07:06h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha intervalos de nubes altas al principio del día, tendiendo a poco nuboso o despejado.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el sureste y en descenso en el resto; las máximas en ascenso, en general ligero.



Soplará viento flojo variable con predominio del oeste y suroeste en horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 32ºC en Albacete, 14 y 30ºC en Ciudad Real, 13 y 29ºC en Cuenca, 13 y 27ºC en Guadalajara y entre 14 y 29ºC en Toledo.



Las temperaturas suben este lunes en España, dejando valores iguales o superiores a los 30º C en 14 provincias.-



Las temperaturas experimentarán este lunes un ascenso durante el día en España, salvo en el noreste peninsular, Baleares y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios, mientras que por la noche, subirán en el extremo sureste peninsular, y descenderán en buena parte del resto peninsular.



Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 15 de mayo, habrá 14 provincias que alcancen o superen los 30º C de máxima. Albacete, Badajoz, Bilbao, Girona, Huesca, Jaén, Logroño y Teruel llegarán a los 30º C, mientras que Sevilla tendrá máximas de 31º C, Córdoba y Granada de 32º C y Lleida y Zaragoza de 33º C. Murcia será este lunes la provincia con más calor de España, al llegar a los 35º C.



Durante la jornada, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en el país, salvo algunos intervalos nubosos al principio en el oeste de Andalucía y Canarias.



En Galicia, estará nuboso o cubierto por la aproximación de un sistema frontal atlántico, con lluvias que serán más intensas en la mitad oeste. También se producirán intervalos nubosos en el noroeste de Castilla y León y Asturias, y con nubosidad de evolución diurna en el resto del tercio noroeste peninsular, Sistema Ibérico, y con posibilidad de algún chubasco débil y aislado en Pirineos.



Por último, se prevén vientos del suroeste en la vertiente atlántica peninsular, con intervalos fuertes en el litoral gallego; vientos del oeste en los litorales del sur peninsular; del sur en Baleares; del noreste en Canarias; y flojos variables en el resto.