"Derecho e Inteligencia artificial" de Emilio Suñé, imprescindible para saber lo que nos espera

domingo 15 de mayo de 2022 , 20:45h

Hace ahora 38 años que por primera vez escuché lo siguiente : “La universidad española es un león dormido”.

Esta aseveración, recién cumplidos los 18 años, me produjo cierta motivación e inquietud. Durante al menos 5 años iba a comprobar en mis propias carnes qué era la universidad y sobre todo, para qué servía…Ha pasado mucha agua por debajo del puente, y durante estos 38 años, de manera directa o indirecta he estado en contacto con la universidad española.

Después de tanto tiempo, puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el león dormido se ha convertido, como mucho, en un gatito lastimero.

La universidad española no es más que un conglomerado de políticos de medio pelo, burócratas mediocres y un cuadro de vanidosos profesores/catedráticos que, salvo honradísimas excepciones, se limitan a publicar artículos y dar conferencias, previo pago, en congresos para abultar un inútil y sórdido curriculum. Resultado : hay que subir el umbral de 100 a 500 para encontrar alguna universidad española entre las mejores del mundo.

Por eso, cuando el otro día terminé de leer las 227 páginas (sin contar la bibliografía y webgrafía citada) del libro “Derecho e Inteligencia Artificial, de la robótica a lo posthumano” del catedrático de Derecho Informático y de Filosofía Jurídica y Política de la Complutense de Madrid, Emilio Suñé Llinás, me llevé una agradable sorpresa.

Suñé, con un estilo claro, directo, divulgativo y riguroso, analiza, detalla y describe una realidad emergente que está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y no es que esté llegando y tengamos que estar preparados. Es que ya ha llegado, ya está entre nosotros, ya nos gobierna y condiciona y no estamos preparados para ello.

El autor a lo largo de los 7 capítulos que consta el libro desarrolla las implicaciones y consecuencias sociales que supone la Inteligencia Artificial, el Derecho Informático de 2ª Generación, el Internet de las Cosas, el paradigma del coche autónomo (sin conductor ) y sus implicaciones jurídicas, los Derechos Humanos y el Ciberespacio, la biotecnología, el uploading o descarga de la información cerebral en sistemas informáticos, el paradigma Uber, el paradigma Fintech, ¿deben los robots pagar impuestos y cotizaciones sociales?, el bitcoin y la soberanía de los Estados a emitir moneda, ...

Ante todas estas cuestiones, Suñé pone de manifiesto que la Unión Europea, y no digamos España, está en mantillas y los que marcan la pauta a seguir son China, USA y Japón.

Y es que tal y como señala el autor “nos encontramos ante la mayor revolución del Derecho que se ha dado desde Roma y la Codificación. Ninguna rama del Derecho es tan importante hoy como el Derecho Informático de las Cosas. Ningún jurista puede hoy recibir ese nombre si no está debidamente formado en Derecho del Ciberespacio”.

Dedica el autor la última parte de libro a hacer unas reflexiones sobre el Transhumanismo y lo Posthumano. La inteligencia artificial no tardará en superar la inteligencia humana, si no lo ha hecho ya. Casi todo lo que parecía imposible, acabará siendo posible, incluido lo que dijo el gurú de Google, Raymond Kurzweil que para antes del año 2045, habrá una Inteligencia artificial que permitirá a las máquinas dejar de necesitar al ser humano, al tener la capacidad de crear máquinas mejores que ellas mismas…y remata Suñé trayendo a colación unas declaraciones de Stephen Hawking en el diario The Guardian, a finales de 2014 : “Las formas primitivas de inteligencia artificial que ya tenemos, han demostrado ser muy útiles. Pero creo que un desarrollo completo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana”…

El libro de Suñé llega a recordar, en algunos momentos, a los escritos de Eduard Punset, tanto por su espíritu divulgador como por el tono provocador y vanguardista.

Emilio Suñé Llanís demuestra en su libro un rigor jurídico y científico inusitado en la mayor parte de lo que últimamente se está publicando sobre Derecho e Inteligencia artificial.

Suñé alerta sobre las realidades emergentes ya están entre nosotros y plantea, reflexiona, investiga, estudia, analiza, compara y predice las distintas líneas de derivadas que se plantean o pueden llegar a plantearse…No estamos ante un gatito lastimero, si no más bien, ante un león…bien despierto.

Título : Derecho e Inteligencia Artificial. De la robótica a lo posthumano

Autor : Emilio Suñé Llinás

Fecha publicación: 27/06/2020

Editorial : Tirant lo Blanc

En papel (1 semana) : 22,70 euros

Libro electrónico : 14,70 euros