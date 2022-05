El índice de ocupación turística en Italia supera en 10 puntos al de España

sábado 14 de mayo de 2022 , 21:12h

El índice de ocupación de alojamientos turísticos supera en 10 puntos al de España, algo que no sucedía "desde hace años", dijo hoy el ministro italiano de Turismo, Massimo Garavaglia, que se mostró muy optimista ante el futuro tras las dificultades atravesadas por el sector durante la pandemia.



"De los primeros datos observamos que en abril, mayo y junio, Italia tiene un índice de ocupación de instalaciones de alojamiento 10 puntos superior al de España, nuestro tradicional competidor", dijo Garavaglia en la asamblea de la federación de empresas hoteleras Federalberghi en Parma.



"Esto no se veía desde hace años, hay un repunte pero hay que hacerlo estructural", añadió.



Según el ministro, "Italia tiene enormes márgenes de mejora. Una vez eliminado el tapón, hay un enorme deseo de volver a Italia tras dos años de ausencia. Los primeros datos son muy positivos y hay que trabajar".



El presidente de Federalberghi, Bernabo Bocca, aseguró que "las señales registradas con los fines de semana de Semana Santa y del 25 de abril nos dan esperanzas para la temporada de verano", aunque "dos fines de semana positivos no pueden tapar el agujero causado por dos años de estancamiento".



"Los datos que obran en nuestro poder nos hacen ser optimistas de cara a la temporada de verano, porque tenemos un retorno del turismo extranjero, sobre todo estadounidense, en las ciudades de arte", dijo, antes de enfatizar que "el dato más importante es el de los italianos: se van de vacaciones y se quedan en Italia. Esto es un motivo de orgullo para nosotros".



"En algunos mercados, como el estadounidense, estamos en las cifras de hace dos años (...), pero este año tenemos que prescindir de otros mercados internacionales, que no es solo Rusia, sino todo el Extremo Oriente, es decir, China, Taiwán, Corea, Japón, que están totalmente ausentes".



Para frenar la competencia de países como España y Grecia", es necesario que el ministro Garavaglia "desarrolle una política nacional", concluyó.