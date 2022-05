Herrera Casado presenta su libro sobre Cuevas Eremíticas en la Feria del Libro de Guadalajara

jueves 12 de mayo de 2022 , 17:58h

Esto es lo que nos dice el Cronista Provincial: Durante varios años he estado viajando por la provincia de Guadalajara, buscando exclusivamente cuevas habitadas por el hombre. Unas eran naturales y otras artificiales, excavadas para vivir, para morir y, en todo caso, para dejar testimonio de una época. Al final, he encontrado casi un centenar de ellas, algunas muy pequeñas, y otras enormes, como verdaderos monasterios subterráneos. Es un mundo sorprendente que amplía la visión del Patrimonio Histórico de Guadalajara.

He reunido todos los hallazgos, con textos, documentos, fotografías, y planos, en un libro, que ahora presento en Guadalajara. Se titula “Cuevas eremíticas de Guadalajara”. Lo hago en el contexto de la Feria del Libro de Primavera 2022, en el paseo de la Concordia. Expondré brevemente el contenido del libro, y sus líneas principales, con muchas fotografías, en una proyección de Power Point, el sábado 14 de mayo, a las 12 del mediodía, en la carpa central de esa Feria del Libro.

Me gustaría que escucharas (no durará todo más de 45 minutos) y vieras lo que he encontrado. Puede resultar interesante. Y en todo caso ampliará el concepto que hasta ahora se ha tenido de “Patrimonio Histórico” de Guadalajara.