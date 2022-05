Estupor, bochorno y vergüenza entre los castellanomanchegos al confundir Page el origen del vino de Almansa

jueves 12 de mayo de 2022 , 07:36h

La vicesecretaria regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha lamentado este miércoles que Page sea un “desconocedor absoluto” del sector vitivinícola de la región, lo que le lleva a hacer el ridículo en los medios de comunicación nacionales, como es el caso de lo ocurrido en la Cadena SER, donde afirmó que el vino Alaya de Almansa, es vino de la cooperativa de Tomelloso.



Es por eso que Andicoberry se ha preguntado si la borrachera de soberbia y poder de Page le lleva a cometer errores imperdonables para un mandatario como es el caso de confundir un vino de la provincia de Albacete, de Almansa más concretamente, con uno de la localidad de Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real.



El bochorno que produce oír a Page en los medios nacionales demostrar su desconocimiento de la región que gobierna es mayor al comprobar que la afirmación se hace desde FENAVIN, la feria internacional del vino, un pecado de Page mayor, que en el foro más importante dedicado al vino, cometa ese tipo de torpezas por su desconocimiento.



Tania Andicoberry ha precisado que los castellanomanchegos sienten vergüenza por un presidente que ni siquiera sabe presumir de los vinos de su tierra ante los medios nacionales, y que aprovecha cualquier momento para hacer chascarrillos de mal gusto, sin gracia y en los que deja en evidencia a la región como representante que es.



Por todo ello, la vicesecretaria regional de los populares ha pedido a Page que rectifique, que se centre en su región, que se dedique a conocer los sectores productivos importantes para la misma como es el caso del vitivinícola y que respete a los productores, algo que hasta ahora no ha ocurrido.



Como conclusión, Andicoberry ha invitado a Page a consumir los vinos DO Almansa con moderación para conocerlos y no caer de nuevo en el tremendo y profundo error de situar Almansa en Tomelloso y viceversa.