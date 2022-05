Eladio Freijo: “Olcina lleva 3 años cobrando un sueldo público y ha dejado perder 10 millones de euros para la ciudad” de Guadalajara

El concejal del Grupo Popular responde a las acusaciones del actual concejal de Deportes

REDACCION

miércoles 11 de mayo de 2022

El concejal del Grupo Municipal Popular, Eladio Freijo, ha salido al paso de las zafias acusaciones del actual concejal de Deportes, Evaristo Olcina, quien a las críticas de Freijo sobre la suspensión del Triatlon y la falta de apoyo, ha respondido atacando.



El concejal del Grupo Popular ha lamentado que Olcina siga al dictado la táctica de Alberto Rojo que no arranca ni con la gestión de la ciudad en general ni con el deporte en particular; área que tiene relegada y de la que ha destruido todo lo conseguido durante los años anteriores de gestión del Partido Popular. “Habla de manirrotos, pero Evaristo Olcina lleva ya tres años cobrando un sueldo público durante los cuales se ha dedicado a dejar perder más de 10 millones de euros de ingresos deportivos para Guadalajara, teniendo más presupuesto y personal que nunca”, ha zanjado Eladio Freijo.



“Durante los años de gobierno del PP se registraban más de 1 millón de usos al año en 40 instalaciones deportivas que había abiertas, con seis millones de presupuesto se ingresaban 8 de retorno, se creaban 400 puestos de trabajo, se ingresaban 780.000 euros de ingresos extraordinarios de entidades y empresas colaboradoras y se daban más de 500.000 euros de subvenciones a los clubes de Guadalajara, finalizando todos los años con superávit”, ha detallado con algunos ejemplos. Frente a esto, “ha dejado perder campeonatos de gimnasia rítmica, de atletismo, el Triatlon, el campeonato Cross Country, y otros eventos y concentraciones que se han tenido que hacer en Alovera, Azuqueca o Fontanar”



Eladio Freijo considera que a la ciudad y al deporte le vendría bien “que Olcina se deje asesorar y deje trabajar al nuevo director general de Deportes, que sabe de qué va esto, y que no pierda el tiempo en manipular y pida a Alberto Rojo que arranque a gestionar, que no se guarden más facturas como vienen haciendo ya tres años para seguir con el discurso de la deuda, que ya no se cree nadie, y que traigan eventos deportivos que dejen beneficios a nuestra ciudad”.



Para finalizar, ha vuelto a incidir en que “si el concejal de Deportes no está agusto en el área que le encomendó Alberto Rojo, que aún queda un año en el que se pueden hacer muchas cosas con gente que trabaje por el deporte y tenga ilusión”.