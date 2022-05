El hijo del matrimonio asesinado en Brihuega, ingresado en Psiquiatría del Hospital de Guadalajara, tras encontrar a sus padres "en un charco de sangre"

martes 10 de mayo de 2022 , 19:22h

El hijo del matrimonio que este lunes apareció muerto con signos de violencia en su casa en Brihuega (Guadalajara) se encuentra ingresado en el Hospital de Guadalajara, en el área de psiquiatría, y no está detenido.



Fuentes cercanas a la investigación han informado de que el hijo, de 31 años, que habitualmente reside en Madrid y que habría sufrido problemas de salud mental con anterioridad, contó a un amigo que este lunes encontró los cadáveres de sus padres, Manuel, de 70 años, y Martina, de 62, cuando se despertó de la siesta.



Según estas mismas fuentes, el hijo de los fallecidos, cuando vio a sus padres "en un charco de sangre", en vez de llamar al 112 acudió a este amigo.



Asimismo, estas mismas fuentes han señalado que se está investigando cuánto tiempo llevaban los cuerpos sin vida.



Secreto de sumario.-



Las autoridades judiciales han decretado este martes secreto de sumario sobre este caso. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara han informado de que hasta que se ha decretado el secreto de sumario no se había producido ninguna detención relacionada con el caso, en el que están abiertas varias líneas de investigación a cargo de la Policía Judicial.



Luto oficial en Brihuega.-



El Ayuntamiento de Brihuega acaba de decretar dos días de luto oficial en el municipio, para los días 11 y 12 de mayo por la muerte del matrimonio como testimonio "del dolor del pueblo briocense".



Además, el Consistorio ha decretado que, durante los dos días de luto oficial en el municipio, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta.



Con estos dos días de luto oficial, el municipio briocense quiere mostrar su condolencia y solidaridad a las familias de las víctimas, agradeciendo el trabajo de las Fuerzas y Seguridad del Estado.