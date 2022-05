Clasificaciones J20 Liga Frontenis Guadalajara

martes 10 de mayo de 2022

Se ha disputado este fin de semana la penúltima jornada de la Liga Provincial de Frontenis de Guadalajara.



En División de Honor, el club Humanes tras su pleno a domicilio sobre Fácil y Sencillo ha certificado matemáticamente la segunda posición y Villanueva de la Torre tiene prácticamente amarrada la cuarta plaza tras su victoria 4-2 sobre La Cueva, ya que aventaja en 4 puntos a Ínter Azuqueca al no haber puntuado en su visita al campeón Diocesano Central Óptica.



En el otro partido de la jornada, pleno de Azuqueca Manacalor sobre Málaga del Fresno, lo que deja a los últimos sin opciones de luchar por la sexta plaza en la última jornada. En la última jornada no queda nada por decidirse y la clasificación ya no sufrirá modificación.



En Primera División, Azuqueca Manacalor se ha proclamado campeón tras su pleno a domicilio sobre Romanones A. Pese a la derrota 4-2 en su visita a Alovera, Sacecorbo tiene prácticamente atada la segunda posición, ya que aunque Alovera consiguiese los seis puntos en el partido que tiene aplazado contra Romanones A, todavía le aventajaría en dos puntos y la última jornada les es mucho más propicia, ya que reciben al colista Humanes mientras que Alovera debe visitar al campéon Azuqueca Manacalor. En los otros dos partidos de la jornada, victorias 6-0 de AEH Driebes sobre Brihuega y 2-4 de Romanones B en Humanes.



En la última jornada lo que queda por decidirse es la cuarta plaza, necesitando AEH Driebes sacar dos puntos en su visita a Romanones B para que éstos no se la arrebaten, y la sexta, con enfrentamiento también directo entre Romanones A y Brihuega.



En cuanto a la clasificación individual del ranking, Rafael García del club Alovera ya es matemáticamente el ganador en Primera División y Roberto Rodríguez del club Azuqueca Manacalor lo será en Honor si disputa la última jornada, aunque incluso sin jugar podría serlo si su único competidor no jugase su partido o lo perdiese. El próximo fin de semana se disputa la última jornada de partidos aplazados, habiendo un único partido pendiente de Primera División: Alovera-Romanones A.