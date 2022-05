El ministerio de Trabajo limitará el número de becarios en función del tamaño de la empresa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 08 de mayo de 2022 , 20:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los becarios están de celebración: su futuro estatuto está cada vez más cerca. El viernes se conoció que el Ministerio de Trabajo planea asegurarles una remuneración mínima y el disfrute de vacaciones y festivos, entre otros derechos.



Pese a que se trata de un primer borrador, que no entra al detalle y recoge solo las líneas generales que debe incorporar la nueva legislación, el Ministerio de Trabajo sí ha concretado una de las medidas que pretende poner en marcha: la de limitar el número de becarios que puede haber simultáneamente en una empresa, algo que ahora no acota la ley.



El Ministerio de Trabajo ha propuesto vacaciones, una remuneración mínima para los becarios y limitar su número según el tamaño de las empresas. El plan del Gobierno ha sido presentado este jueves a la mesa de diálogo social que negocia el estatuto del becario.



El primer borrador recoge una compensación de gastos "por una cuantía mínima suficiente" que sufrague todos aquellos en los que la persona en formación incurra como consecuencia de esta, como los gastos de desplazamiento o de manutención.



Asimismo, establece que los estudiantes tienen derecho a una jornada y a un horario que respeten "los límites y descansos", incluidos días festivos y vacaciones fijados en las normas legales y en los convenios colectivos aplicables a cada empresa.



Sin horario nocturno ni a turnos



Según añade el proyecto, las actividades formativas no podrán desarrollarse en horario nocturno ni a turnos.



Tampoco podrán suponer que el becario continúe en las prácticas una vez cumplida la jornada y horarios previstos en el plan de formación.



Los estudiantes, además, tendrán derecho a los mismos servicios que el resto de la plantilla de la empresa, a una protección adecuada de su salud y a la protección frente al acoso.



Las empresas con hasta 10 empleados solo podrán tener un becario.-



Por su parte, la limitación del número de personas que pueden realizar prácticas a la vez en la misma empresa u organismo iría desde un becario en las que tengan hasta diez empleados a un tope del 5 % de la plantilla en las de más de 60.



En las empresas con entre 11 y 30 trabajadores podría haber dos personas en prácticas y tres en el caso de las compañías con una plantilla de entre 31 y 59 personas.



Por otro lado, el borrador propone que las tareas asignadas deban ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación de cada persona, bajo la dirección y supervisión de una persona tutora designada por la empresa y en coordinación con la persona tutora de la institución académica. No obstante, ningún tutor podrá tener asignados, de modo simultáneo, más de cinco becarios.



El fraude de algunas prácticas extracurriculares.-



El portavoz de RUGE-UGT, Eduardo Magaldi señala que la principal queja entre los estudiantes de prácticas curriculares suele ser que la empresa no es capaz de otorgarles una formación correspondiente a su titulación o que las tareas que realizan son demasiado automáticas y tediosas. Sin embargo, la situación más grave suele darse en algunas extracurriculares. "Es donde nos encontramos mayor fraude", apunta a RTVE.es.



El uso de la figura del falso becario es más usual en este tipo de formación, controlada en menor medida por el centro educativo. Para Magaldi, son las que más daño están haciendo al modelo de prácticas de España. "Incorporan a jóvenes seis y 12 meses para efectuar el trabajo estructural de empresa", pero luego no se les ofrece ningún contrato, sino que el círculo comienza de nuevo con otros becarios.