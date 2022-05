Paco Nuñez participa en la 56 Marcha Diocesana de la Virgen de la Salud de Barbatona y posterior Misa

Núñez resalta que ha llegado el momento de `quitar el tapón´ socialista en CLM: “Esta tierra puede ser lo que se proponga, solo falta un Gobierno del PP para seguir avanzando”

domingo 08 de mayo de 2022 , 18:20h

. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha resaltado hoy que ha llegado el momento de “quitar el tapón” socialista en nuestra región” que está provocando que todo el potencial que tiene esta tierra no pueda fluir al cien por cien porque no quieren que así sea.



Así se ha pronunciado Núñez, tras participar en la 56 Marcha Diocesana de la Virgen de la Salud de Barbatona (Guadalajara) y posterior misa, donde ha insistido en que “quitando el tapón socialista” esta tierra será lo que quiera ser y esta tierra llegará tan lejos como quieran los castellanomanchegos porque aquí no falta gente emprendedora y valiente, ni tampoco oportunidades, solo falta “que no se haga tapón”.



“No hay más que ver cómo están nuestras calles y cómo está nuestra gente, y como ponen empuje, ganas ilusión, y entrega, esa es la Castilla-La Mancha que crean los castellanomanchegos”, ha indicado.



En este sentido, ha señalado que “estamos muy cerca” de que esto suceda en nuestra región y de que el “cambio andaluz” que tantas “alegrías” está dando en Andalucía y que la buena evolución de Madrid llegue muy pronto a nuestra comunidad con un Gobierno del PP.



De esta manera, ha asegurado que Castilla-La Mancha está llena de gente “emprendedora y entregada” que siente su tierra, su provincia, su pueblo y su ciudad, y que necesita “un apoyo” para seguir creciendo.



“Castilla-La Mancha puede ser lo que se proponga ser, tiene capacidad de avanzar, de crecer, y de mejorar cuanto quieran sus gentes, y, en este momento, solo tienen un problema que es un Gobierno socialista que hace tapón”.



Núñez ha recordado que, “cuando hemos quitado el tapón en Andalucía” y ha habido un Gobierno del PP, hemos comprobado cómo han cambiado por completo las dinámicas educativas, económicas y sociales manteniendo los servicios públicos y el Estado del Bienestar y reforzando la economía y bajando impuestos.



“Ha sido quitar el tapón del Gobierno socialista en Andalucía y crecer Andalucía, y Madrid lleva muchos años creciendo y evolucionando con un Gobierno del PP”, ha indicado.