Juzgan al exdirector de la Fundación Faffe, vinculada al PSOE, por pagos en prostíbulos (32.566 euros)

jueves 21 de abril de 2022 , 18:58h

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto juicio al que fuera director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por pagar con dinero público en prostíbulos.



En el auto emitido este miércoles por el magistrado José Ignacio Vilaplana, también figura el nombre de la responsable económica-financiera del ente entre 2004 y 2011, Ana Valls, quien se sentará en el banquillo junto a Villén.



El juez señala que Fernando Villén, «prevaliéndose de su cargo como director técnico» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad —que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados—, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación».



En concreto, el auto revela que Villén utilizó para estos fines tres de las seis tarjetas bancarias de las que disponía como director, con las que realizó pagos por importe de 32.566 euros en locales en los que se ejercía la prostitución. La mayor parte de estos gastos tuvieron lugar en el club Don Angelo de Sevilla, donde el acusado abonó hasta 25.277 euros en siete días diferentes, llegando a gastar cerca de 9.000 euros en un solo día. Según el auto del TSJA, se registraron también abonos en otros dos establecimientos de alterne de Sevilla, en uno de Córdoba y en otro de Chiclana de la Frontera (Cádiz).



Además de los gastos en locales de prostitución, el juez ha detallado otra serie de pagos realizados de forma presuntamente fraudulenta con las tarjetas, a saber: más de 21.000 en restaurantes; 11.200,24 euros en peajes; 2.520,67 en hoteles; 113,9 euros en El Corte Inglés; 136,10 en discotecas; 216,39 en gasolineras; 173,79 en un taller de coches; y 4.321,38 en otros sin especificar.



Para ocultar los pagos realizados con las tarjetas, explica el auto del juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, el acusado Villén, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado", de forma que, "en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad".



Igualmente, el auto refleja que el abono de 14.737 euros en el club Don Angelo los días 22 y 23 de marzo de 2010 no figuran registrados en los libros contables de la Faffe. Al día siguiente del abono, Villén intentó anular la tarjeta bancaria mediante "la simulación de su pérdida o robo ante la correspondiente entidad financiera". Al no lograr su propósito, continúa el magistrado, el acusado procedió, a través de un sobre que entregó a su chófer, a devolver el dinero en metálico en el club de alterne, que a su vez realizó un reintegro de los pagos por TPV, extremo que "efectivamente se produjo", aunque con fondos que "procederían de nuevo de las cajas de la fundación".