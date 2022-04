STE y STAS se manifiestan contra el falso proceso de estabilización en Castilla-La Mancha

COMUNICADO

jueves 21 de abril de 2022 , 13:09h

Después de más de 20 años incumpliendo las directivas europeas que exigen que el personal interino no puede cumplir funciones estructurales, 20 años donde se ha abusado de este personal por no haber sacado ofertas de empleo público en condiciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere hacer una interpretación de la ley 20/2021 que ha aprobado el Gobierno de España obligado por las recientes sentencias europeas para poder recibir los fondos Next Generation.



Sin voluntad política, esta ley pretende cambiarlo todo para que todo siga igual, con el beneplácito de las grandes centrales sindicales. Es una ley que no estaba pensada para educación, se han olvidado del profesorado interino, que es un tercio de todos los interinos del estado español.



Y ahora, cuando hay que aplicarlo en CLM, vemos que Page y su gobierno se quiere saltar la propia ley. Sacan una oferta de empleo ridícula, sin ningún tipo de garantía para el profesorado interino del que se ha abusado, y STE y STAS eso no lo va a permitir.



Las ratios, el horario lectivo, el despido en verano y ahora la oferta de empleo público más rácana de los últimos años… son demasiados agravios al profesorado de Castilla-La Mancha.



Por ello, te esperamos esta tarde en la Concentración por un verdadero proceso de estabilización del profesorado interino, a las 18h en el Palacio de Fuensalida (Toledo).