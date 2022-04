Se abre el plazo para solicitar estudios de Bachillerato para el próximo curso con una nueva oferta de Música y Artes Escénicas

miércoles 20 de abril de 2022 , 13:56h

El alumnado interesado en cursar estudios de Bachillerato el próximo curso escolar puede presentar su solicitud de plaza desde hoy, 20 de abril, hasta el próximo día 29, según el calendario que se ha establecido este año por primera vez de forma exclusiva para estos estudios.



En la provincia de Guadalajara se ofertarán 1.795 plazas para primero de Bachillerato y entre las principales novedades para el próximo curso se implantará la vía de Música y Artes Escénicas del Bachillerato de Artes, que se impartirá exclusivamente en el Instituto Brianda de Mendoza, según ha anunciado esta mañana el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes. En este mismo instituto se ofertará también el primer curso de la modalidad del Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, que hasta la fecha se imparte únicamente en la Escuela de Arte Elena de la Cruz. El delegado ha destacado la importancia de implantar este nuevo Bachillerato de Música y Artes Escénicas que hasta la fecha no ofertaba en ningún centro de la provincia, por lo que las alumnas y alumnos interesados debían cursarlo fuera de la provincia.



Otra de las novedades de este año a nivel nacional es la implantación del nuevo Bachillerato General que en principio se ofertará en todos los IES, si bien si la demanda es pequeña es posible que no se llegue a impartir en todos y se reagrupe al alumnado.



En cualquier caso, según ha recordado el delegado de Educación, Cultura y Deportes, a partir de hoy deben presentar su solicitud todo el alumnado que solicite plaza en primero de Bachillerato de cualquier especialidad, o aquellas alumnas o alumnos que quieran cambiarse de centro. En el caso de alumnado de cuarto curso de la ESO que quiera cursar Bachillerato en el mismo centro tendrá prioridad sin necesidad de ser baremado de nuevo, pero siempre que solicite dicho instituto en primer lugar en su solicitud.



Las solicitudes deben presentarse a través de la secretaría virtual de Educamos CLM y debe llevar la firma telemática de los dos progenitores o tutores legales del alumno o alumna, en caso de que sea menor de edad.



Como en anteriores años, en el baremo para cursar Bachillerato se tendrá en cuenta la nota media obtenida en los tres primeros cursos de la ESO. Además, se atenderán los baremos establecidos para el proceso de admisión del alumnado de las etapas educativas obligatorias.



El delegado ha aconsejado a las familias que soliciten varios centros educativos por orden de preferencia. En el caso de querer cursar la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, Ángel Fernández-Montes recomienda solicitar los dos centros en los que se impartirá primero de esta modalidad por orden de preferencia y como tercera opción el centro donde la alumna o alumno esté cursando la ESO para no perder su plaza en caso de no obtener en las dos primeras opciones. Igualmente, en el caso de solicitar Música y Artes Escénicas en primer lugar, se recuerda que es aconsejable poner en segundo lugar el centro donde se está cursando la ESO.



Una vez realizada la solicitud, el 25 de mayo se publicará el baremo provisional y el 10 de junio el baremo definitivo y la asignación provisional de plaza. La asignación definitiva se conocerá el 29 de junio y el plazo de matriculación estará abierto del 30 de junio al 8 de julio. El delegado ha recordado que una vez adjudicada la plaza es imprescindible realizar la matrícula y de no ser así se perderá la plaza.



Para aquellas familias que no puedan concurrir al plazo ordinario, se abrirá un plazo extraordinario a partir del 1 de junio.