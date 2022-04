El PP de Azuqueca exige al alcalde medidas urgentes para frenar la delincuencia

Varios establecimientos hosteleros han sido objeto de actos delictivos en los últimos días

miércoles 13 de abril de 2022

Tras los nuevos actos delictivos perpetrados en los últimos días contra varios establecimientos hosteleros en Azuqueca de Henares, los concejales del Partido Popular han vuelto a insistir en la necesidad de reforzar la seguridad en la localidad, y han criticado la “pasividad” del Gobierno municipal ante un problema que requiere medidas urgentes.



Señalan que esta semana, han reventado el cierre metálico de un bar y han destrozado la puerta de acceso. Al día siguiente, el propietario no puedo abrir su negocio. Algo similar ocurrió en otra cafetería que había sido inaugurada apenas unos días antes. Son también muy recientes el robo en una empresa de reparación de automóviles, el atraco a una joyería o los actos vandálicos en las máquinas expendedoras de la estación de Renfe o en las de suministro de bebidas del campo de fútbol.



“Son muchos los hosteleros, comerciantes y autónomos de Azuqueca que no pueden dormir tranquilos, porque cada día nos despertamos con la triste noticia de un nuevo robo o acto delictivo contra los pequeños negocios de la ciudad, mientras los responsables municipales miran para otro lado”, lamenta la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, señalando que para el próximo día 24 de abril hay convocada una nueva movilización ciudadana.



Ante lo que consideran una situación insostenible, los populares han pedido por escrito una reunión de la Mesa de Seguridad en la que participen los representantes del gobierno municipal, la oposición, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Azuqueca, y de la sociedad civil azudense. “El alcalde se comprometió en enero a hacer esta reunión, ya han pasado tres meses y seguimos sin noticias mientras la inseguridad va a más”, lamenta Hormaechea.



Desde el Grupo Popular también han solicitado información por escrito sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad instaladas -o previstas- en distintos puntos del municipio, y también sobre el dispositivo de policía de proximidad. “Mucho nos tenemos que ni las cámaras, ni las patrullas de barrio están operativas”, señalan, recordando que en 2019 se instalaron cámaras que no cumplen con su función, y que el alcalde se comprometió a instalar otras nuevas que, con autorización de la Subdelegación del Gobierno, puedan ser usadas para videovigilancia de seguridad ciudadana.



“Esto no puede seguir así. El Gobierno municipal ha tenido la gran oportunidad de apostar por la seguridad en Azuqueca, incluyendo en el presupuesto del Ayuntamiento para este año las cantidades necesarias para atajar el problema. Sin embargo, el alcalde y los suyos prefieren apostar por proyectos faraónicos y millonarios, que no forman parte de las prioridades de los vecinos de Azuqueca”, critica la portavoz del PP, recordando en ese sentido que frente a los 2,2 millones presupuestados para ‘La Caja”, apenas hay 200.000 para la nueva Comisaría de Policía Local. “Ese es el interés del alcalde por la seguridad”, critica.



Hormaechea recuerda que son muchos los municipios (Cabanillas, Marchamalo, Horche, Yebes, Pastrana o Uceda, entre otros) que ya cuentan con estos dispositivos para reforzar su seguridad. Se trata de un sistema de videocámaras de lectura de matrículas con conexión a internet, cuyas imágenes pueden ser revisadas por los cuerpos de seguridad, ayudando así a la localización de vehículos ‘sospechosos’.



“Para que el refuerzo de la seguridad sea efectivo, hay que poner los medios necesarios. Algo que no pasa en Azuqueca, porque el Gobierno municipal no se lo toma en serio… Con cuatro policías más, no se arregla uno de los mayores problemas de la ciudad”, aseguran desde el PP, que valoran y elogian los éxitos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local en Azuqueca, “porque esos éxitos son sólo suyos, ya que lamentablemente no tienen el respaldo necesario de los responsables del Ayuntamiento”.